Минобороны запустило мультимедийный раздел к 320-летию инженерных войск

В разделе представлена обширная фотогалерея, иллюстрирующая труд инженерных подразделений, воинов-саперов и штурмовиков. Фото: с сайта минобороны РФ

На сайте Министерства обороны РФ заработал мультимедийный раздел к 320-летию инженерных войск. Здесь обширная фотогалерея, иллюстрирующая труд инженерных подразделений, воинов-саперов и штурмовиков.

Как сообщает пресс-служба военного ведомства, на страницах раздела пользователи могут ознакомиться с героическими делами воинов-инженеров в годы Великой Отечественной войны, с боевыми буднями инженерных войск в мирные послевоенные годы, с современным состоянием войск, а также с основными образцами специальной техники, стоящей на вооружении.

Напомним, День инженерных войск отмечается в России 21 января. Профессиональный праздник установлен указом Президента России 18 сентября 1996 года, учитывая их вклад в развитие оборонного потенциала страны и исторических традиций. Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года День инженерных войск отнесён к памятным дням в Вооружённых силах РФ.

С профессиональным праздником свердловских военнослужащих и ветеранов инженерных войск поздравил губернатор Евгений Куйвашев.