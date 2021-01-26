Дедовщине в армии нельзя позволить возродиться

21 января Военный суд Восточного военного округа приговорил солдата Равиля Шамсутдинова, расстрелявшего из автомата в октябре 2019 года в ЗАТО Горный Забайкальского края десятерых своих сослуживцев, к 24 с половиной годам лишения свободы.

Напомним, что сразу после той страшной трагедии, унёсшей жизни восьми и сделавшей инвалидами двух совсем ещё молодых людей, в ряде печатных изданий и блогосфере вышло множество публикаций с предположениями о царящих в части издевательствах над молодыми солдатами и даже о том, будто старослужащие не только систематически избивали Шамсутдинова, но и «окунали его головой в унитаз».

Поскольку дело рассматривалось на открытом судебном процессе, по опубликованным в печати материалам мы можем судить о том, что же на самом деле произошло более года назад в ЗАТО Горный. Никаких «окунаний головой в унитаз» там не было, но уставные правила взаимоотношений между военнослужащими в части действительно нарушались. Следствие установило, что над Шамсутдиновым и его товарищами, призванными в армию весной 2019 года, систематически издевался призванный всего на полгода раньше них рядовой Руслан Мухатов. За неделю до трагедии он несколько раз ударил рядового Шамсутдинова ботинком по голени «за курение в неположенном месте», а несколькими днями раньше на занятии по физподготовке нанёс ему и ещё нескольким молодым солдатам удары кулаком в грудь «за нежелание выполнять упражнение на перекладине». Понятно, что это не все, а только доказанные эпизоды, но по ним уже после событий 25 октября 2019 года было возбуждено уголовное дело, и в марте 2020 года военный суд приговорил Мухатова за нарушение уставных правил взаимоотношений к двум годам лишения свободы.

В деле же самого Шамсутдинова фигурирует ещё и отказ выполнять распоряжение начальника караула старшего лейтенанта Данила Пьянкова об уборке туалета в караульном помещении. За это офицер лишил строптивого караульного сна, заставив его в отведённое для отдыха время изучать устав. Лишь однажды за сутки с 24 на 25 октября между часом и тремя часами ночи (в это время в караул с проверкой пришёл замкомандира части по военно-политической работе подполковник Гарбуз) Пьянков отправил Шамсутдинова спать. Закончилось это тем, что после смены с караула Шамсутдинов, прибывший в часть вместе с остальными сослуживцами для сдачи оружия и боеприпасов, неожиданно открыл по ним огонь из автомата. Начальник караула старший лейтенант Пьянков, его помощник сержант Ковалёв, караульные Андреев, Покотило, Богомолов, Никишин, Куропатов и принимавший у них боеприпасы капитан Евсеев были убиты, а рядовые Шпак и Графов получили тяжёлые ранения и после длительного лечения в госпитале признаны инвалидами.

Шамсутдинова в тот же день взяли под стражу, а по завершении следствия он предстал перед судом. Гособвинитель полковник юстиции Султан Кокоев настаивал на лишении его свободы пожизненно. Однако учитывая, что к трагедии привели не только отказ Шамсутдинова выполнять приказание начальника, но и проявленные к нему нарушения уставных норм, присяжные признали его виновным в умышленном убийстве нескольких лиц при смягчающих обстоятельствах, а военный суд Восточного военного округа 21 января 2021 года приговорил его к 24 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Думаю, что приговор суда – не единственный официальный документ, порождённый этой трагедией. В военном ведомстве, уверен, была проведена масса комплексных проверок по выявлению её причин, изданы директивы о мерах по их искоренению, приказы о наказании виновных должностных лиц. Всё это, конечно, внутренние документы, не предназначенные для публикации в открытой печати.

Но хочу обратить внимание на то, что с подробностями «дела Шамсутдинова» нас знакомили самые разные СМИ за исключением военных. Например, мне не удалось найти какого-либо серьёзного аналитического материала об этом даже в центральной газете Минобороны «Красная звезда», хотя кому, как не военным журналистам, поднимать и квалифицированно освещать такие темы. Приходится признать, что из публикаций в военных изданиях мы узнаём сегодня много нового и интересного об оснащении современной армии новейшим оружием, повышении боеспособности войск и росте интенсивности боевой учёбы, улучшении питания, обмундирования, условий повседневной жизни и быта военнослужащих, а гуманитарная составляющая военной службы, процессы, происходящие внутри воинских коллективов, военную прессу как бы и не интересуют.

Одна из причин этого, по моему мнению, заключается в том, что редакции военных газет и журналов в настоящее время подведомственны Управлению пресс-службы и информации Вооружённых сил РФ, главная задача которого, выражаясь современным языком, – пиар военного ведомства. А в СССР, напомню, военной печатью ведало Главное политическое управление СА и ВМФ, которому военные журналисты помогали не только вести агитацию и пропаганду, но и находить болевые точки в воинских коллективах частей и подразделений, участвовать в их устранении.

Кстати, трагедия в Забайкалье высветила важность принятого Президентом России в июле 2018 года решения о создании в Российской армии органов военно-политической работы. Даже из материалов следствия по делу рядового Шамсутдинова мы видим, что одно лишь прибытие в караул с проверкой заместителя командира части по военно-политической работе подполковника Гарбуза заставило начкараула Пьянкова прекратить нарушение устава (наказание подчинённого лишением сна). Хотя тому же Гарбузу можно поставить в упрёк, что к проверке он отнёсся формально, в явно нездоровую ситуацию с взаимоотношениями в воинском коллективе не вник. К тому же подчинённая Гарбузу психолог части Юлия Стафеева свою обязанность ежедневно осматривать заступающих в караул военнослужащих, как оказалось, ни накануне, ни в день трагедии не выполнила.

Остаётся надеяться, что существующие в Российской армии уже третий год структуры военно-политической работы сумеют наконец коренным образом повлиять на улучшение нравов в армейских казармах.