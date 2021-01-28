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Общество / Армия и оборона
28 января 2021, 15:40

Более 1000 военнослужащих ЦВО поучаствуют в учениях в Свердловской и Челябинской областях

танк на учениях

В учениях участвуют военнослужащие мотострелковых, танковых, инженерных и артиллерийских подразделений гвардейской танковой дивизии. Фото: ЦВО

На полигонах в Свердловской и Челябинской областях стартовали двухдневные учения. Привлечены 1000 военнослужащих и 200 единиц военной техники.

Военнослужащие мотострелковых, танковых, инженерных и артиллерийских подразделений гвардейской танковой дивизии, а также соединений связи, управления и радиоэлектронной борьбы совершают марш к месту учений.

"Они отработают задачи по организации системы управления, созданию противовоздушной обороны и противодействия средствам РЭБ условного противника. Кроме того, планируются практические стрельбы из штатного вооружения", - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

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Областная газета Свердловской области

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