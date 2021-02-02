Армейская авиация отработает в Свердловской области ночное маневрирование

Учения пройдут на четырёх аэродромах в трёх регионах России: в Свердловской, Челябинской и Новосибирской областях. Фото: Владимир Мартьяно

Экипажи армейской авиации Центрального военного округа отработают ночное маневрирование на малых и предельно малых высотах. Учения пройдут на четырёх аэродромах в трёх регионах России: в Свердловской, Челябинской и Новосибирской областях.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, лётно-тактические учения стартовали накануне. В них примут участие экипажи ударных вертолётов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 — всего более более 30 боевых машин.

Ночное летно-тактическое учение завершится во второй половине февраля. За это время экипажи отработают более 20 тактических эпизодов.

В частности, в рамках манёвров более 100 военных летчиков отработают выполнение учебно-боевых задач по разведке районов дислокации условного противника, а также взлёты и посадки на заснеженные и неподготовленные площадки в равнинной и лесистой местности. Также будет отработана беспарашютная высадка тактических групп десанта из режима висения.

Отмечается, что пилотирование боевых машин будет осуществляться с применением очков ночного видения ГЕО-ОНВ-1, позволяющих экипажам вертолётов скрытно выполнять учебно-боевые задачи без использования осветительного оборудования.