Полномочия по разминированию могут закрепить за МЧС и Росгвардией

В нижнюю палату парламента внесён законопроект, который закрепляет за сотрудниками Росгвардии и МЧС полномочия по проведению работ по разминированию. Фото: Владимир Мартьянов.

В нижнюю палату парламента внесён законопроект, который закрепляет за сотрудниками Росгвардии и МЧС обязанности по проведению работ по разминированию. Сейчас эти полномочия законодательно возложены на ФСБ и ФСО.

Как говорится в пояснительной записке к документу, размещённому в электронной базе данных Госдумы, несмотря на то, что поиск, разминирование и уничтожение взрывоопасных объектов сейчас возложены на Федеральную службу безопасности и Федеральную службу охраны, эти работы также выполняют сотрудники МЧС и Росгвардии. При этом за последними двумя службами соответствующие полномочия не закреплены, что создаёт правовую неопределённость.

Предлагаемые поправки в закон "О гражданской обороне" наделят подразделения МЧС России полномочиями по проведению мероприятий по очистке местности от взрывоопасных предметов, поиску и обезвреживанию фугасов и авиабомб, а также работ с применением взрывчатки. В тоже время в закон "О войсках национальной гвардии" будут внесены изменения, закрепляющие полномочия "по поиску, идентификации, локализации, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов и веществ в районах выполнения служебно-боевых задач".

Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Они отмечают, что внесение предлагаемых поправок в законы не потребует изменений структуры или создания новых подразделений МЧС и Росгвардии.