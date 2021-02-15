На Среднем Урале прошла антитеррористическая тренировка в мотострелковом полку танковой дивизии

В учениях были задействованы около 60 военнослужащих и пять единиц военной техники. Фото: пресс-служба ЦВО

В Свердловской области отработали оказание первой помощи во время возникновения условного теракта. Тренировка по противодействию терроризму прошла в мотострелковом полку танковой дивизии Центрального военного округа.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, в ходе манёвров военнослужащие отработали действия при получении тревожных сигналов в боевом порядке в составе функциональных групп, а также организацию связи и оказание первой медицинской помощи.

Сразу после получения сигнала тревоги военнослужащие получали оружие на время, экипировались и выдвигались в составе к месту условного террористического акта. Кроме того, были изучены правила оцепления места вероятного нахождения взрывного устройства.

В учениях были задействованы около 60 военнослужащих и пять единиц военной техники.

Отмечается, что тренировки по противодействию терроризму проходят в различных соединениях и частях Центрального военного округа ежедневно. Зачастую манёвры организуют в ночное время. Для усложнения задачи, обстановка тактических эпизодов постоянно меняется.

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области начались учения для более 1000 военнослужащих ЦВО. К манёврам привлечены специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты и 200 единиц спецтехники. Учения на свердловском полигоне продлятся до конца этой недели.