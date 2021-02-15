На Урал съедутся военные из трёх иностранный государств

В сборах примут участие военнослужащие вооруженных сил Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Фото: пресс-служба ЦВО

В Свердловской и Челябинской областях пройдёт оперативно-мобилизационный сбор командного состава Центрального военного округа. В нём примут участие военнослужащие вооруженных сил Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, во время сбора будет рассмотрена специфика планирования и применения элементов боевого обеспечения, в том числе в совместных мероприятиях по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Кроме того, военнослужащие изучат способы противодействия беспилотным летательным аппаратам, организацию работы пунктов управления радиоэлектронной борьбы.

Особое внимание планируется уделить изучению практического применения соединений и воинских частей с учётом опыта вооруженных конфликтов современности.

Мероприятие пройдёт с 16 по 19 февраля под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. В общей сложности, в сборах примут участие более 270 военнослужащих военного округа, сотрудников федеральных органов исполнительной власти региона, ожидается участие более 20 офицеров армий иностранных государств.