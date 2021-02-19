Славный век полковника Дадамянца

Полковник в отставке Дадамянц на приёме ветеранов в штабе армии ПВО Центрального военного округа. Фото: Александр Артюхов.

Участнику Великой Отечественной войны, почётному председателю общественной организации «Ветераны Уральского объединения Войск противовоздушной обороны» полковнику в отставке Сергею Адамовичу Дадамянцу в ближайшую среду, 24 февраля, исполняется 100 лет.

Сегодня он – старейший из проживающих в Свердловской области фронтовиков Великой Отечественной.

Восемь десятилетий назад войну он встретил будучи рядовым красноармейцем дислоцированной в Ленинакане (сегодня это город Гюмри) стрелковой дивизии, традиции которой в наши дни продолжают воины 102-й Российской военной базы в Армении. Но родился, вырос и окончил среднюю школу Сергей Дадамянц в туркменском городе Чарджоу (ныне – Туркменабад), а в Армении оказался уже в 19-летнем возрасте в 1940 году. Правда, служил там недолго – через год началась война и его, как имеющего среднее образование, направили в грузинский город Телави в военное училище зенитной артиллерии.

Нёсшая в начальный период войны тяжелейшие потери Красная армия остро нуждалась в пополнении, поэтому будущих командиров-зенитчиков учили по сверх интенсивной программе. После ежедневных 10–12 часов лекций и полевых занятий курсанты падали на койки в своей казарме как убитые. А всего через полгода с лейтенантскими кубиками на петлицах разъезжались по фронтам.

Командиру взвода зенитчиков лейтенанту Дадамянцу довелось защищать от вражеских бомбёжек Пензу, Подмосковье, а в 1944-м он уже командовал зенитной батареей на Северо-Западном фронте. Самым памятным для него стал противовоздушный бой в ночь с 19 на 20 июня 1944 года, когда при отражении налёта вражеской авиации на узловую станцию Новосокольники в Псковской области его батарея за два часа израсходовала 220 снарядов, не позволив самолётам врага провести прицельное бомбометание по скопившимся там эшелонам с советскими войсками и техникой. Кстати, именно в Новосокольниках он познакомился с медсестрой полкового лазарета Валентной Кулагиной – будущей своей супругой.

Победу капитан Дадамянц встретил в Польше, а после войны продолжил службу в Ленинградской армии ПВО. В 1954 году окончил зенитно-артиллерийскую академию и был направлен в Бакинский округ ПВО, где прошёл служебные ступени от командира дивизиона до командира полка. А уральцем он стал 55 лет назад: в 1966 году его назначили командиром 57-й зенитной ракетной бригады Краснознамённой Уральской армии ПВО. Под его руководством бригада в короткий срок освоила новейшую по тем временам боевую технику и была признана лучшим зенитно-ракетным соединением не только Уральской армии, но и Войск ПВО страны.

В запас полковник Дадамянц уволился в 1974 году, но служить Родине продолжает – теперь уже в должности почётного председателя региональной общественной организации «Ветераны Уральского объединения Войск ПВО». Заметим, что в 1990-е годы именно он выступил одним из учредителей этой организации, ведущей активную работу по сбережению боевых традиций Вооружённых сил России и патриотическому воспитанию новых поколений защитников Отечества.

Командир зенитной батареи Дадамянц в 1945 году Фото: Личный архив Сергея Дадамянца