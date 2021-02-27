Владимир Путин обратился к военнослужащим в День Сил специальных операций

Видеообращение Президента опубликовано на сайте Кремля. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин записал видеообращение к военнослужащим и ветеранам Сил специальных операций. 27 февраля они отмечают профессиональный праздник.

Глава государства отметил, что в этих войсках служат смелые и решительные люди с несгибаемой волей, настоящие патриоты Отечества. Создание Сил спецопераций - ответ на изменения в характере военных угроз и способов ведения вооружённой борьбы. Они формировались на основе опыта отечественной школы спецназа.

"Сегодня мы можем с полным основанием сказать, что у России, у наших Вооружённых Сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, есть закалённые, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы Родины и её безопасности. Вы не раз доказывали это, когда побеждали "не числом, а уменьем", наносили разящие удары по террористам, рисковали собой, чтобы защитить мирных граждан", - говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин поблагодарил военнослужащих за труд, пожелал успехов, здоровья им и их близким.

Свердловских военнослужащих Сил специальных операций поздравил также глава Среднего Урала Евгений Куйвашев. Губернатор отметил, что этим войскам доверяют самые ответственные и непростые задачи по защите интересов России, борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. Текст поздравления опубликован в сегодняшнем номере "Областной газеты".