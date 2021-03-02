В Екатеринбурге прививки от COVID-19 поставили задействованные в Параде Победы военнослужащие

Вакцинацию военнослужащие проходят добровольно, перед этим их в обязательном порядке тестируют на наличие антител. Фото: пресс-служба ЦВО

Первый компонент вакцины "Спутник V" введён военнослужащим роты почётного караула. Они традиционно будут открывать Парад Победы в Екатеринбурге.

Второй компонент вакцины будет введён через 21 день. К вакцинации были допущены военнослужащие, которые не имели признаков простуды и ранее не болели коронавирусом. Точное количество привившихся в Центральном военном округе не уточняют. Отмечается, что вакцинацию военнослужащие проходят добровольно, перед этим их в обязательном порядке тестируют на наличие антител.

"В рамках подготовки к проведению Парада Победы с личным составом парадных расчётов начались занятия по одиночной строевой подготовке. Военнослужащие отрабатывают выполнение команд и строевых приёмов с оружием на месте", - рассказали также в ЦВО.

Добавим, что вакцинация военнослужащих, участвующих в Парада Победы в Москве, началась в феврале.

Ранее главный санврач по Свердловской области Дмитрий Козловских сообщил, что число привившихся в регионе составляет 127 тысяч человек. Полностью процесс иммунизации в регионе завершили 35 тысяч свердловчан. На Средний Урал поступили партии вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".