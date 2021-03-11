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Общество / Армия и оборона
11 марта 2021, 14:45

В мероприятиях ко Дню Победы в регионах ЦВО поучаствуют 50 тысяч военных

Парад Победы

В 2021 году в регионах ЦВО планируется три парада Победы - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске - и 94 мероприятия с привлечением военных. Фото: Павел Ворожцов.

В 2021 году в мероприятиях, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне, в регионах дислокации Центрального военного округа примут участие более 50 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

По информации пресс-службы ЦВО, в парадах и торжественных мероприятиях будут участвовать около 23 тыс. человек от воинских частей и учреждений Минобороны РФ, дислоцированных в границах ответственности ЦВО, а остальные 27 тыс. человек - военнослужащие других ведомств. Также 9 Мая будут задействованы более 1 тысячи исторической и современной военной техники.

Как заявил Александр Лапин, в этом году в регионах ЦВО планируется три Парада Победы - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске - и 94 мероприятия с привлечением военных, в том числе за пределами РФ - в Душанбе и Канте.

В состав ЦВО входит 29 субъектов РФ, а также ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, объединённая военная база в Киргизии и подразделения на территории Казахстана.

Напомним, что в начале марта в Екатеринбурге прошла вакцинация военнослужащих, которые будут задействованы в Параде Победы.

Областная газета Свердловской области

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