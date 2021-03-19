Евгений Куйвашев поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником

Евгений Куйвашев поблагодарил военнослужащих и ветеранов подводного флота за профессионализм, отличную службу и весомый вклад в укрепление обороноспособности России. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил ветеранов подводного флота с Днём моряка-подводника. Ровно 115 лет назад указом императора Николая II был создан подводный флот России.

Как заявил глава региона, профессию моряка-подводника выбирают мужественные, сильные, отважные люди, патриоты, преданные Родине. Он отметил, что подводный флот выполняет важную задачу по обеспечению безопасности страны и включает в себя силы стратегического назначения.

Средний Урал на протяжении долгих лет развивает шефские связи с моряками-подводниками.

"Планомерная помощь направлена на улучшение жилищно-бытовых условий членов экипажей, организацию досуга и оздоровления семей и детей моряков-подводников. В минувшем году Фонд "Помощи экипажам ракетных подводных крейсеров стратегического назначения "Екатеринбург" и "Верхотурье" оказывал содействие в строительстве гарнизонного храма в городе Вилючинск на полуострове Камчатка", - заявил губернатор.

Евгений Куйвашев поблагодарил военнослужащих и ветеранов подводного флота за профессионализм, отличную службу и весомый вклад в укрепление обороноспособности России. Он пожелал подводникам счастья, благополучия и мира.

Полный текст поздравления губернатора опубликован в сегодняшнем номере "Облгазеты".

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