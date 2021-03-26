Росгвардия: два века спустя. Как работают войска правопорядка на Среднем Урале?

Бельгийская овчарка Жульба быстро привела кинолога Алексея Б. к самодельному взрывному устройству. Но не смогла скрыть обиды, когда поняла, что это муляж. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации. В этом году он совпал с юбилеем – 210 лет тому назад по указу императора Александра I на территории Российской империи была сформирована внутренняя стража. А 5 апреля её преемница – Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия), созданная по указу Президента Российской Федерации в 2016 году, отметит свой пятилетний юбилей. Накануне профессионального праздника журналисты «Облгазеты» побывали у уральских росгвардейцев и побеседовали с начальником управления Росгвардии по Свердловской области Константином Шуршиным.

Из музучилища – в ОМОН

Надо отдать должное, никто парадных отчётов в подразделениях не устраивал – показывали всё как есть, высказывались свободно. Хоть иногда якобы спохватывались: «Ой, наверное, лишнего сболтнул?» Но по лукавой улыбке было видно, что это так, для проформы. Люди, которые рисковали и рискуют жизнью, могут себе позволить говорить то, что думают, без оглядки и без цензуры. Хотя и сболтнуть лишнего, раскрыть то, что является служебной тайной, конечно же, не способны – это уже в крови, в подкорке.

Когда мы прошли на территорию, где дислоцируется ОМОН (отряд мобильный особого назначения) Екатеринбурга, там прямо на мартовском снегу вовсю тренировались боксёры.

– Между прочим, среди них есть сержант, который с отличием окончил музыкальное училище, – оглядев группу, сообщил инструктор по профессиональной служебной и физической подготовке старший лейтенант Владимир З. и окликнул: «Сержант, подойдите».

Музыкальное училище Дмитрий Н. (фамилии сотрудников спецподразделения нас попросили не называть в целях их безопасности. – Прим. ред.) окончил по классу баяна, но владеет многими инструментами. По отзывам товарищей, прекрасно играет на фортепиано, гитаре, барабанах. Как получилось, что человек творческой профессии очутился в подразделении, где ценятся отчаянные парни?

– С детства боксом занимался, – объясняет сержант. – Мне нравится развиваться всесторонне, а тут есть возможность для саморазвития.

В ОМОНе Дмитрий служит уже семь лет, в 2019-м три месяца провел в Ингушетии – обеспечивал общественную безопасность. Командировка, по его словам, прошла спокойно, без стрельбы, не то, что у его старших товарищей, прошедших две войны в Чечне. Дома Дмитрия со службы ждут жена и трое детей: девочка и два мальчика, младшему из которых восемь месяцев.

К слову, у многих росгвардейцев, как выяснилось при дальнейшем знакомстве, по два-три вузовских диплома, причём не обязательно профильных военных.

Прогресс во всём

Начальник инженерно-технического подразделения ОМОН майор полиции Сергей Н. на службе в общей сложности три десятка лет. Вместе с товарищами восстанавливал порядок во время осетино-ингушского конфликта в начале 1990-х, прошёл первую и вторую чеченские войны, награждён орденом Мужества и медалью «За отвагу». Кому, как не ему, сравнить оснащение воинских и спецподразделений милиции/полиции в прежние времена и нынче.

– И тогда нормально нас обеспечивали, – посмеиваясь, говорит Сергей Васильевич. – Окна автомобиля «Урал» мы бронежилетами завешивали, а на пол и на сиденье водителя бронированные плиты укладывали, мешки с песком. Теперь у нас средства индивидуальной защиты, бронированные «Уралы», технические средства поиска, распознавания, локализации, перевозки, разрушения и уничтожения взрывных устройств.

Современную экипировку сапёров, технику и аппаратуру нам продемонстрировали. Взрывозащитный костюм, в который обряжают специалиста, состоит из комбинезона, куртки, специальной обуви, «передника», прикрывающего грудь и живот, шлема, перчаток. Если комбинезон и обувь сапёр Александр П. надевает сам, то остальное снаряжение на него водружают трое крепких мужчин, после чего он на удивление легко спускается по ступенькам. Вот они – плоды физической подготовки! Но Александр П. имеет не только крепкие мышцы, но и светлую голову: он мастер спорта по шахматам.

Службу в инженерно-техническом подразделении несут также шесть кинологов со своими четвероногими помощниками. Собачий нос является отличным природным анализатором, способным уловить запах взрывчатки не хуже навороченной аппаратуры.

Право на оружие

В отделе лицензионно-разрешительной работы, которому подконтрольны Екатеринбург и Сысерть, многолюдно и шумно. После выходных, как нам объяснили, всегда так. Когда особый режим, связанный с пандемией коронавируса, ослабили, граждане массово потянулись получать и продлевать разрешения на покупку, ношение и хранение оружия. Сюда же идут за лицензиями частные охранники и детективы. Впрочем, очередь продвигается довольно быстро благодаря чётким действиям сотрудников, цифровым технологиям и помощи, которую оказывает посетителям ветеран службы майор полиции в отставке Фаина Баринова.

– На подведомственной нам территории зарегистрировано 48 тысяч единиц оружия на 25 тысяч владельцев, – рассказывает начальник отдела центра лицензионно-разрешительной работы ЦЛРР подполковник полиции Константин Козаков. – Оружие самое разное: гладкоствольное, нарезное, травматическое. Кроме того, в городе насчитывается порядка 500 частных охранных организаций, около ста из них имеют оружие.

Самое распространённое нарушение – пропуск срока продления разрешения на оружие. Этим грешат в основном те, кто купил оружие, но не пользуется им. На первый раз их не штрафуют, а выносят предупреждение. А к хантам и манси на севера инспекторы наведываются сами, на вертолёте.

Отметим, что Константин Козаков – не только глава отдела, но и капитан сборной по хоккею, а также младший представитель династии служащих МВД.

– Мама у меня подполковник юстиции, отец – подполковник милиции, оба в отставке, тесть с тёщей тоже в погонах, – рассказывает Константин Козаков. – У меня медаль «Династия МВД» третьей степени. Если мой сын пойдёт по моим стопам, то получу медаль второй степени. Правда, старший хочет поступать в медицинский, теперь вся надежда на младшего.

Семь рот плюс одна

В Екатеринбурге действует семь рот вневедомственной охраны – по числу районов в городе, скоро появится ещё одна – в Академическом. А мы направляемся в подразделение, которое отвечает за порядок в Верх-Исетском районе. В подчинении у командира роты майора полиции Романа Баглия 71 человек, за плечами – два университета.

– Мы благодарны Верховному главнокомандующему, что вневедомственную охрану передали Росгвардии, – говорит Роман Баглий. – Это пошло на пользу делу: чётко определен круг задач и подчинённость. Но при этом мы продолжаем тесно взаимодействовать с МВД, наши мобильные экипажи с вооружёнными бойцами находятся на одной радиоволне с полицейскими патрулями, всегда готовы прийти на помощь, преступления пресекаем по максимуму. Взять хоть последний яркий пример, когда трое негодяев избили водителя трамвая. Через 50 минут после сигнала кондуктора наш экипаж задержал нападавших.

Штат в роте укомплектован полностью, хотя коллектив, как признаётся Роман Баглий, обновился на 70 процентов. Отбор кадров проводил и проводит лично. Каковы требования? Знать законы, заниматься спортом, быть подтянутым, не пить, как и сам командир, максимум – выпивать пару бокалов по праздникам. Желательно не курить и, конечно, служить на совесть.

Парни в роте и впрямь как на подбор: подтянутые, вежливые, выдержанные. Не случайно многие предприятия и организации переходят от ЧОПов под вневедомственную охрану, сотрудники которой имеют больше полномочий и умеют ими грамотно пользоваться, не допускают конфликтов, выигрывают и по скорости прибытия на место происшествия.

В вестибюле здания на полочке тесно от спортивных кубков. Совсем недавно появился ещё один – за первое место в силовом экстриме. Сам Роман Баглий – байкер и увлекается парашютным спортом. Совершил 900 прыжков, выполнил норматив кандидата в мастера спорта, в этом году надеется стать мастером спорта.

Острые вопросы

В последние годы накал в обществе вновь повысился: люди выходят на улицы, устраивают провокации, потасовки. А в подразделения, призванные обеспечивать общественный порядок, летят камни, росгвардейцев же обзывают душителями свободы. Спрашиваем, обидно ли такое слышать?

– Нисколько, – подумав, отвечает омоновец сержант полиции Дмитрий Н. – Когда пропустишь через себя всю информацию, понимаешь, откуда исходят установки для незаконных митингов, и спокойно воспринимаешь свою задачу.

Омоновцы, участвовавшие в контртеррористических операциях на окраинах России, не понаслышке знают, чем оборачиваются национализм и борьба за «свободу и демократию», разжигаемые извне и изнутри. Историю, как в посёлке Чермен бандиты отрезали голову начальнику тамошнего отдела милиции и играли ею в футбол, майор полиции Сергей Н. хочет, да не забудет.

– Когда после командировки в Чечню с января по май 1995 года я вернулся домой и пришёл в родную школу, старшеклассники спросили меня, зачем мы там воюем, – вспоминает старший лейтенант полиции Владимир З. – А я задал им встречный вопрос: «Вы хотите, чтобы террористы захватывали больницы и школы в Алапаевске, дома минировали?» Объяснил, что там мы воевали не с населением, а с наёмниками. Кого только с той стороны не было – немцы, украинцы, поляки…

Кадры решают всё

В кабинете начальника областного управления Росгвардии бросается в глаза невысокий стеллаж с двумя шхунами под алыми парусами. Хозяин обращает наше внимание на то, куда устремлены бушприты – вперёд, попутный ветер надувает паруса бригантин.

Интересуемся, как собираются отмечать в войсках правопорядка предстоящие праздничные даты.

– Фейерверк устраивать не будем, – рассказывает начальник управления Росгвардии по Свердловской области Константин Шуршин. – На 27 марта намечено помянуть павших товарищей, возложить цветы к мемориалу Чёрный тюльпан. При выполнении служебных обязанностей в мирное время и в ходе участия в контртеррористических операциях на Северном Кавказе погибло 48 сотрудников органов внутренних дел, из них 24 награждены орденом Мужества посмертно. Среди погибших – шесть Героев России: офицеры милиции Леонид Валов, Владимир Ласточкин, Виктор Чечвий, Олег Варлаков, Дмитрий Слинкин, Александр Монетов.

Помимо выполнения самостоятельных задач, подразделения Росгвардии привлекаются к операциям, которые проводят другие ведомства, ведущие борьбу с организованной преступностью, наркоторговлей, терроризмом и экстремизмом. Бойцы СОБРа, по словам Константина Шуршина, постоянно в командировках. В полном составе это подразделение редко когда собирается в месте постоянной дислокации. Служба в Росгвардии, без преувеличения, опасна и трудна, но все подразделения укомплектованы полностью. Что привлекает людей?

– На начальном этапе формирования в областном управлении Росгвардии было всего 34 офицера, – говорит Константин Шуршин. – Затем из воинских частей и подразделений органов внутренних дел были отобраны офицеры, способные по своим моральным и деловым качествам обеспечить становление и функционирование нового государственного органа. Сегодня аппарат управления – это большой работоспособный организм, способный в полном объёме решать все поставленные задачи.

Константин Николаевич сообщил, что придерживается формулы «кадры решают всё». Тем, кто служит в Росгвардии, приходится соответствовать диплому, профессиональным требованиям, культуре, уровню физической подготовки. Принципом в отборе и расстановке кадров руководствуется таким: нет дураков или бездарей, есть люди, которым либо не хватает знаний, либо они оказались не на своём месте. В первом случае необходимо дать им возможность повысить образование, во втором – поставить туда, где человек сможет себя проявить. Конечно, стоит учитывать, что служить в Росгвардию идут в подавляющем большинстве те, для кого Родина и патриотизм – не пустые слова. Если этого нет, то ни приличное денежное довольствие, ни социальный пакет не помогут удержаться.

СПРАВКА «ОГ» Предшественникам Росгвардии, батальонам внутренней стражи, предписывалось бороться с разбойниками, задерживать сбежавших преступников, обеспечивать порядок при проведении народных гуляний, церковных празднеств. Хотя есть у нацгвардии и более ранний предшественник – стрельцы Ивана Грозного, которые не только сражались с внешним врагом, но и выполняли функции полиции. После революции 1917 года внутренняя стража была преобразована во внутреннюю охрану республики. Ей добавили полномочия по охране важных заводов и железнодорожных сооружений. Позже формирование переименовали в ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР), затем в ОГПУ (Особое государственное политическое управление), а после в НКВД (Народный комиссариат внутренних дел СССР). Во время Великой Отечественной войны войска НКВД сражались с врагом в приграничных районах, защищали Брестскую крепость, Москву и Ленинград, Киев, Одессу, Сталинград. После войны охраняли научные учреждения, предприятия атомной промышленности и ракетостроения. После ряда реформ в 1968 году появились внутренние войска, которые выполняли задачи по охране общественного порядка, важных государственных объектов, исправительных трудовых учреждений. Сегодня Росгвардия включает в себя: спецподразделения СОБР и ОМОН, управление вневедомственной охраны и центр лицензионно-разрешительной работы. Сотрудники Росгвардии принимают участие в борьбе с терроризмом и наркобизнесом, в охране важных государственных объектов и спецгрузов, привлекаются к охране общественного порядка.

ЦИФРЫ В 2020 году сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Свердловской области приняли участие в 3 274 специальных мероприятиях, в ходе которых по подозрению в совершении преступлений задержали 775 граждан. Из незаконного оборота изъято: 41 единица оружия, 2 928 боеприпасов, более шести килограммов наркотических средств, более восьми млн рублей, свыше 128 тысяч литров алкогольной продукции.

На территории Свердловской области функционирует 49 пунктов централизованной охраны, которые держат на контроле 16 536 мест проживания и хранения имущества граждан. Ни одной кражи охраняемого имущества в 2020 году не допущено. Ежесуточно по улицам городов региона курсируют патрули, выставляется 93 группы задержания численностью 190 сотрудников. Они осуществили более 45 тысяч выездов по сигналам, пресекли 3 086 правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц.

В дежурные части органов внутренних дел по подозрению в совершении правонарушений доставили 4 244 гражданина, в отношении которых было составлено 1 894 административных протокола, возбуждено 321 уголовное дело. В полицию передали 95 граждан, находящихся в розыске.

В 2020 году в области выдали 710 лицензий частным охранным организациям, из них 251 имеет служебное оружие. 26 лицензий выдали частным детективам.

Разрешения на хранение и ношение оружия имеют 80 000 свердловчан, в их распоряжении находится более 145 000 единиц оружия.

ФАКТ У Росгвардии есть своя эмблема, собственное знамя, свои ведомственные награды. Среди них медаль «Генерал от инфантерии Е.Ф Комаровский». Она учреждена в честь графа Евграфа Федотовича Комаровского, который более 18 лет возглавлял внутреннюю стражу Российской империи и достиг чина генерала от инфантерии.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Константин Шуршин ведет борьбу с преступностью с 19 лет. Нынешний год для него, как и для Росгвардии, юбилейный. Фото: Павел Ворожцов

Надеть защитную амуницию сапёру однне под силу, поэтому ему помогают товарищи. Фото: Алексей Кунилов

Обезвреживать взрывные устройства помогает современная аппаратура. Фото: Алексей Кунилов

В прошлом году в области зафиксировано 1 418 нарушений сроков регистрации и продления разрешений на хранение оружия. Фото: Алексей Кунилов

Командир роты вневедомственной охраны Роман Баглий и его подчинённые обеспечивают безопасность в Верх-Исетском районе. Фото: Алексей Кунилов

Если тип взрывного устройства определён, то его можно обезвредить. Фото: Алексей Кунилов