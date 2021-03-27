Владимир Путин обратился к военнослужащим Росгвардии

В этом году исполняется пять лет со дня создания Росгвардии. Фото: Владимир Мартьянов

Президент России поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 27 марта. Глава государства отметил заслуги военнослужащих в борьбе с терроризмом и охране безопасности во время массовых мероприятий.

Видеообращение президента вышло на телеканале "Россия 24". Владимир Путин отметил, что сегодня росгвардейцы также контролируют оборот оружия и охраняют важные объекты.

"Знаю и о том, какая серьёзная экстраординарная нагрузка связана сейчас с реализацией профилактических режимов, введённых в регионах страны для борьбы с эпидемией коронавируса. Военнослужащие достойно, с уважением к людям, заботой об их здоровье выполняют эту гуманитарную миссию", - говорится в обращении.

Президент поблагодарил сотрудников Росгвардии за грамотное, чёткое решение стоящих задач, за готовность нести важную, востребованную службу в самых сложных условиях, за то, что они всегда на своём посту.

Добавим, что в этом году исполняется пять лет со дня создания Росгвардии. По словам Владимира Путина, войска сохраняют преемственность исторических традиций вошедших в её состав Внутренних войск, ряда служб МВД России, подразделений спецназначения ОМОН и СОБР.

Накануне Дня войск Национальной гвардии РФ журналисты "Областной газеты" побывали у уральских росгвардейцев и познакомились с тем, как проходят их будни. В 2021 году праздник совпал с юбилеем – 210 лет тому назад по указу императора Александра I на территории Российской империи была сформирована внутренняя стража.