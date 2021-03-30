Солдаты стальных магистралей отмечают юбилей

Боевая подготовка воинов-железнодорожников – это созидательный труд Фото: Пресс-служба ЦВО

Постановление о создании 4-го корпуса железнодорожных войск со штабом в Свердловске (ныне Екатеринбург) Совет Народных Комиссаров СССР принял 21 декабря 1945 года. А 30 марта 1946 года, 75 лет назад, было сформировано это крупное соединение железнодорожных войск.

Вехи большого пути

Об истории соединения рассказывает председатель Свердловского регионального отделения Союза ветеранов железнодорожных войск России подполковник запаса Павел Беляев:

– Первым командиром уральского корпуса ЖДВ был назначен Герой Социалистического Труда гвардии генерал-майор Николай Борисов. Гвардейцем он стал в апреле 1942 года, когда 28-я отдельная железнодорожная бригада, которой он командовал, за героизм, проявленный в боях за станцию Сентяновка Луганской области, была преобразована в 1-ю гвардейскую.

В послевоенные годы личный состав уральского корпуса ЖДВ участвовал в реализации многих важных транспортных проектов, в числе которых — строительство Трансмонгольской магистрали, железнодорожных трасс Абакан — Тайшет, Кизел – Пермь, Усть-Каменогорск – Зыряновск, Куломзино – Иртышское, Ивдель – Обь, Тюмень – Сургут. Военные железнодорожники Урала прокладывали стальные пути на целине, участвовали в электрификации многих участков Транссиба, строили железнодорожную линию к космодрому Плесецк. На их счету много и иных строек, например, прокладка вторых путей на участках Свердловск – Омск и Свердловск – Курган.

Старожилы Екатеринбурга помнят трагические события октября 1988 года: взрыв вагонов со взрывчаткой на станции Свердловск-Сортировочный. Несмотря на то что пострадал и их военный городок, воины-железнодорожники одними из первых приступили к спасению пострадавших жителей и расчистке завалов. Только за первый день работ они расчистили местность, вывезя 120 тонн искорёженного металла, выправили 450 погонных метров железнодорожной линии и уложили 300 метров нового пути, а затем приняли участие в реконструкции самой станции.

Да и в том, что сегодня через центр Екатеринбурга не идут грузовые составы, тоже заслуга воинов железнодорожного корпуса, которые построили южный обход города.

День сегодняшний

В настоящее время традиции уральского корпуса продолжает управление железнодорожных войск Центрального военного округа. Округ охватывает более 40 процентов территории страны от Волги до Забайкалья. О сегодняшних буднях военных железнодорожников Урала рассказывает начальник ЖДВ ЦВО генерал-майор Олег Брагин:

– Поддержание войск в высокой степени боеготовности требует постоянной учёбы. В этой связи для военных железнодорожников нашего округа особо памятен 2019 год, когда им довелось участвовать в беспрецедентном по своим масштабам специальном учении. Действия развивались сразу на четырёх технических площадках реально возводимых объектов в Абакане, Ишиме, Екатеринбурге и в районе станции Октябрьск Куйбышевской железной дороги.

В ходе учения в обход условно повреждённого противником моста через Волгу они навели трёхкилометровый наплавной железнодорожный мост НЖМ-500 – самый протяжённый в мире. Работы включали возведение 175-метровой эстакады РЭМ-500, устройство четырёх 56-метровых железнодорожных переправ НЖМ-56 и четырёх автомобильных паромных переправ, а также строительство подходов общей протяжённостью 20 километров с укладкой шести комплектов стрелочных переводов и отсыпкой 250 тысяч кубометров земляного полотна. В работах было задействовано свыше 3 500 военнослужащих понтонно-мостовых батальонов и порядка 650 единиц военной и железнодорожной техники.

Этот мост занесён в Книгу рекордов Вооружённых сил РФ, в которой отмечено, что временные показатели его строительства были перекрыты на 8 часов, что в основу его было уложено более 16 тысяч тонн мостовых конструкций и что удержать его на широкой водной глади, где волна достигает высоты одного метра, а ветровые нагрузки до 20 м/с (что больше допустимых), явилось большим мастерством.

Кроме этого, в ходе учения были наведены мостовые железнодорожные переправы через Енисей и Ишим, что позволило обеспечить передислокацию сил и средств для формировавшейся на стратегическом направлении группировки войск.

Летом того же года команда военных железнодорожников ЦВО заняла первое место на всеармейском конкурсе на звание лучшего специалиста железнодорожных войск памяти Героя Советского Союза сержанта Виктора Мирошниченко. Участники состязаний демонстрировали свои навыки и умения в выполнении расчётов сваебойных агрегатов, прокладке железнодорожных путей, сборке понтонов, подъёмных опор железнодорожного моста, проведении строительных работ с применением автокранов, тяжёлых бульдозеров и экскаваторов. В девяти из 13 номинаций, по которым соревновались участники конкурса, победили уральцы.

А в 2020 году, в разгар пандемии COVID-19, специалисты ЖДВ ЦВО приняли активное участие в оборудовании оснований под возводимые многофункциональные госпитали в Омске, Новосибирске, Оренбурге и Кызыле. Одновременно они участвовали в ряде тактико-специальных учений в том числе по наведению переправ через водные преграды.

2021 год для военных железнодорожников ЦВО насыщен важными событиями не менее предыдущих. В частности, им предстоит участвовать в реконструкции объектов восточного участка Байкало-Амурской магистрали.

В том, что уральцы справятся с поставленными задачами, сомнения нет, ведь у них прочный фундамент боевых и трудовых традиций.

Кстати В августе 2021 года исполнится 170 лет с того дня, как в России для поддержки рабочего состояния и охраны железнодорожных путей, мостов и переездов на только что построенной железной дороге Санкт-Петербург – Москва в 1851 году были сформированы 16 железнодорожных рот общей численностью 4 340 человек. По мере строительства в стране новых стальных магистралей увеличивалось и количество железнодорожных формирований, которые в 1908 году были выделены в самостоятельный род войск. В настоящее время железнодорожные войска России выполняют задачи технического прикрытия, восстановления, разминирования и заграждения участков и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в зоне ответственности Вооружённых сил РФ, повышения их живучести и пропускной способности, а также планирования, наведения и эксплуатации наплавных железнодорожных мостов.

Наплавной железнодорожный мост через Волгу, наведённый уральцами на учениях в 2019 году, занесён в книгу рекордов Вооружённых сил РФ Фото: Пресс-служба ЦВО