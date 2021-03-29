В период с апреля по июль в 2021 году на военную службу призовут более 134 тыс. человек. Фото: Павел Ворожцов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. В период с апреля по июль в 2021 году на военную службу призовут более 134 тыс. человек.

Документ о весеннем призыве опубликован на портале правовой информации.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 134 650 человек", - говорится в тексте документа.

Также своим указом российский лидер поручил уволить с военной службы солдат, сержантов, матросов и старшин, срок службы которых истёк.

Документ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Кстати, в 58-й военной прокуратуре Екатеринбурга создан постоянно действующий консультативно-правовой центр, который займётся рассмотрением обращений граждан и военнослужащих по вопросам, касающимся призывной кампании, её прохождения и направления на альтернативную гражданскую службу.

Свердловчане могут обратиться за консультацией или сообщить о противоправных действиях должностных лиц в воинских частях, дислоцированных в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Озерске, Снежинске, Новоуральске, Лесном. Телефон +7 (343) 254-04-55, электронная почта 1007@gvp.rsnet.ru.

Напомним, весной и осенью прошлого года военкоматы области призвали 7 403 свердловских новобранца, из которых около 4,1 тыс. свердловчан призвали весной, а ещё 3 255 человек - осенью.