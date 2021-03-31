В Свердловской области создана призывная комиссия для обеспечения весеннего призыва-2021

В период с апреля по июль в 2021 году на военную службу призовут более 134 тыс. россиян. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области утверждён состав призывной комиссий. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев перед тем, как уйти в отпуск.

Как говорится в документе, который будет опубликован в завтрашнем номере "Облгазеты", утверждёны основной и резервный составы комиссии. Председателем основного состава вновь стал сам губернатор.

Зампредседателем без приписки "по согласованию" вместо министра общественной безопасности Александра Кудрявцева стал врио военного комиссара региона Сергей Чирков. Главный специалист отдела по обеспечению деятельности координационных органов министерства общественной безопасности Свердловской области Андрей Васягин остался секретарём комиссии.

В основной состав призывной комиссии вошли ещё 8 членов и 7 врачей-специалистов. В свою очередь в резервный состав входит 297 человек. Возглавляет его замгубернатора Азат Салихов.

Добавим, ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. В период с апреля по июль в 2021 году на военную службу призовут более 134 тыс. человек.

Чтобы узнать, сколько свердловчан пополнят ряды вооружённых сил этой весной, "Облгазета" обратилась в областной военкомат. Однако там сообщили, что такую информацию смогут предоставить только 2 апреля.

Напомним, весной и осенью 2020 года военкоматы области призвали 7 403 свердловских новобранцев, из которых около 4,1 тыс. свердловчан призвали весной, а ещё 3 255 человек - осенью.