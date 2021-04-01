Около 4 тысяч свердловчан отправятся в армию весной

Большинство призывников отправятся служить в сухопутных войсках. Фото: Алексей Кунилов.

На Среднем Урале стартовала призывная кампания. На военную службу весной отправятся около 4 тысяч свердловчан.

Областной сборный пункт в Егоршино будет принимать новобранцев с 19 апреля до конца июня. Как отмечают в департаменте информполитки региона, "отбор призывников – от явки в районный военкомат и до прибытия в сборный пункт – будет проходить с соблюдением медицинского и санитарного контроля".

Известно, что свердловчане будут проходить службу во всех четырёх военных округах и на Северном флоте. Большинство отправятся служить в сухопутных войсках. 15 человек – в Президентский полк.

По данным пресс-службы ЦВО, более 52 тыс. молодых людей будет призвано с территории регионов дислокации Центрального военного округа.

Ранее "Облгазета" сообщала, что в Свердловской области утверждены основной и резервный составы призывной комиссий. Председателем основного состава вновь стал глава региона Евгений Куйвашев, а резервного – замгубернатора Азат Салихов.

Напомним, в 2020 году военкоматы области призвали 7 403 свердловских новобранцев, из которых около 4,1 тыс. свердловчан призвали весной, а ещё 3 255 человек - осенью.