В Свердловской области утвердили составы призывных комиссий в муниципалитетах

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Александр Высокинский подписал указ о создании призывных комиссий в муниципалитетах и городских округах региона. В состав каждой комиссии входит от 14 до 16 человек.
Помимо комиссий в муниципалитетах Среднего Урала, были созданы призывные комиссии для каждого района Екатеринбурга. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации Свердловской области, основные составы районных призывных комиссий уральской столицы выглядят так:
- Верх-Исетский район:
- Председатель комиссии - глава районной администрации Андрей Морозов;
- Зампредседателя комиссии - военный комиссар Верх-Исетского и Железнодорожного районов Вячеслав Пушкарёв;
- Секретарь комиссии - медсестра детской ГКБ №11 Татьяна Русинова.
- Железнодорожный район:
- Председатель комиссии - и. о. главы районной администрации Лилия Белоблоцкая;
- Зампредседателя комиссии - военный комиссар Верх-Исетского и Железнодорожного районов Вячеслав Пушкарёв;
- Секретарь комиссии - медсестра ЦГКБ №3 Вероника Богатырёва.
- Орджоникидзевский район:
- Председатель комиссии - глава районной администрации Роман Кравченко;
- Зампредседателя комиссии - военный комиссар Орджоникидзевского района Сергей Белоусов;
- Секретарь комиссии - помощник начальника отделения военного комиссариата Орджоникидзевского района Елена Култышева.
- Октябрьский район:
- Председатель комиссии - глава районной администрации Игорь Костенко;
- Зампредседателя комиссии - военный комиссар Октябрьского и Ленинского районов Анатолий Лабыкин;
- Секретарь комиссии - медсестра детской ЦГКБ №1 Елена Пронина.
- Ленинский район:
- Председатель комиссии - замглавы районной администрации по вопросам ЖКХ Юрий Мальцев;
- Зампредседателя комиссии - военный комиссар Октябрьского и Ленинского районов Анатолий Лабыкин;
- Секретарь комиссии - медсестра детской ЦГКБ №1 Елена Пронина.
- Кировский район:
- Председатель комиссии - глава районной администрации Александр Лошаков;
- Зампредседателя комиссии - военный комиссар Кировского района Дмитрий Дядюшко;
- Секретарь комиссии - помощник начальника отделения военного комиссариата Кировского района Татьяна Первун.
- Чкаловский район:
- Председатель комиссии - глава районной администрации Евгений Шипицын;
- Зампредседателя комиссии - военный комиссар Чкаловского района Павел Годованчук;
- Секретарь комиссии - фельдшер центра Военного комиссариата Свердловской области Татьяна Фомина.
Напомним, что 29 марта Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. В период с апреля по июль в 2021 году на военную службу призовут более 134 тыс. человек. 31 марта был опубликован указ губернатора Свердловской области о создании призывной комиссии региона и утверждении её состава. На военную службу весной отправятся около 4 тысяч свердловчан.
Напомним, в прошлом году на военную службу призвали 7 403 свердловских новобранца, из которых около 4,1 тыс. свердловчан призвали весной, а ещё 3 255 человек - осенью.