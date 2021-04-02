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Общество / Армия и оборона
2 апреля 2021, 16:14

В Свердловской области утвердили составы призывных комиссий в муниципалитетах

Призывники

На военную службу весной отправятся около 4 тысяч свердловских призывников. Фото: Павел Ворожцов.

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Александр Высокинский подписал указ о создании призывных комиссий в муниципалитетах и городских округах региона. В состав каждой комиссии входит от 14 до 16 человек.

Помимо комиссий в муниципалитетах Среднего Урала, были созданы призывные комиссии для каждого района Екатеринбурга. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации Свердловской области, основные составы районных призывных комиссий уральской столицы выглядят так:

  • Верх-Исетский район:
  1. Председатель комиссии - глава районной администрации Андрей Морозов;
  2. Зампредседателя комиссии - военный комиссар Верх-Исетского и Железнодорожного районов Вячеслав Пушкарёв;
  3. Секретарь комиссии - медсестра детской ГКБ №11 Татьяна Русинова.
  • Железнодорожный район:
  1. Председатель комиссии - и. о. главы районной администрации Лилия Белоблоцкая;
  2. Зампредседателя комиссии - военный комиссар Верх-Исетского и Железнодорожного районов Вячеслав Пушкарёв;
  3. Секретарь комиссии - медсестра ЦГКБ №3 Вероника Богатырёва.
  • Орджоникидзевский район:
  1. Председатель комиссии - глава районной администрации Роман Кравченко;
  2. Зампредседателя комиссии - военный комиссар Орджоникидзевского района Сергей Белоусов;
  3. Секретарь комиссии - помощник начальника отделения военного комиссариата Орджоникидзевского района Елена Култышева.
  • Октябрьский район:
  1. Председатель комиссии - глава районной администрации Игорь Костенко;
  2. Зампредседателя комиссии - военный комиссар Октябрьского и Ленинского районов Анатолий Лабыкин;
  3. Секретарь комиссии - медсестра детской ЦГКБ №1 Елена Пронина.
  • Ленинский район:
  1. Председатель комиссии - замглавы районной администрации по вопросам ЖКХ Юрий Мальцев;
  2. Зампредседателя комиссии - военный комиссар Октябрьского и Ленинского районов Анатолий Лабыкин;
  3. Секретарь комиссии - медсестра детской ЦГКБ №1 Елена Пронина.
  • Кировский район:
  1. Председатель комиссии - глава районной администрации Александр Лошаков;
  2. Зампредседателя комиссии - военный комиссар Кировского района Дмитрий Дядюшко;
  3. Секретарь комиссии - помощник начальника отделения военного комиссариата Кировского района Татьяна Первун.
  • Чкаловский район:
  1. Председатель комиссии - глава районной администрации Евгений Шипицын;
  2. Зампредседателя комиссии - военный комиссар Чкаловского района Павел Годованчук;
  3. Секретарь комиссии - фельдшер центра Военного комиссариата Свердловской области Татьяна Фомина.

Напомним, что 29 марта Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. В период с апреля по июль в 2021 году на военную службу призовут более 134 тыс. человек. 31 марта был опубликован указ губернатора Свердловской области о создании призывной комиссии региона и утверждении её состава. На военную службу весной отправятся около 4 тысяч свердловчан.

Напомним, в прошлом году на военную службу призвали 7 403 свердловских новобранца, из которых около 4,1 тыс. свердловчан призвали весной, а ещё 3 255 человек - осенью.

Областная газета Свердловской области

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