В Свердловской области утвердили составы призывных комиссий в муниципалитетах

На военную службу весной отправятся около 4 тысяч свердловских призывников. Фото: Павел Ворожцов.

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Александр Высокинский подписал указ о создании призывных комиссий в муниципалитетах и городских округах региона. В состав каждой комиссии входит от 14 до 16 человек.

Помимо комиссий в муниципалитетах Среднего Урала, были созданы призывные комиссии для каждого района Екатеринбурга. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации Свердловской области, основные составы районных призывных комиссий уральской столицы выглядят так:

Верх-Исетский район:

Председатель комиссии - глава районной администрации Андрей Морозов; Зампредседателя комиссии - военный комиссар Верх-Исетского и Железнодорожного районов Вячеслав Пушкарёв; Секретарь комиссии - медсестра детской ГКБ №11 Татьяна Русинова.

Железнодорожный район:

Председатель комиссии - и. о. главы районной администрации Лилия Белоблоцкая; Зампредседателя комиссии - военный комиссар Верх-Исетского и Железнодорожного районов Вячеслав Пушкарёв; Секретарь комиссии - медсестра ЦГКБ №3 Вероника Богатырёва.

Орджоникидзевский район:

Председатель комиссии - глава районной администрации Роман Кравченко; Зампредседателя комиссии - военный комиссар Орджоникидзевского района Сергей Белоусов; Секретарь комиссии - помощник начальника отделения военного комиссариата Орджоникидзевского района Елена Култышева.

Октябрьский район:

Председатель комиссии - глава районной администрации Игорь Костенко; Зампредседателя комиссии - военный комиссар Октябрьского и Ленинского районов Анатолий Лабыкин; Секретарь комиссии - медсестра детской ЦГКБ №1 Елена Пронина.

Ленинский район:

Председатель комиссии - замглавы районной администрации по вопросам ЖКХ Юрий Мальцев; Зампредседателя комиссии - военный комиссар Октябрьского и Ленинского районов Анатолий Лабыкин; Секретарь комиссии - медсестра детской ЦГКБ №1 Елена Пронина.

Кировский район:

Председатель комиссии - глава районной администрации Александр Лошаков; Зампредседателя комиссии - военный комиссар Кировского района Дмитрий Дядюшко; Секретарь комиссии - помощник начальника отделения военного комиссариата Кировского района Татьяна Первун.

Чкаловский район:

Председатель комиссии - глава районной администрации Евгений Шипицын; Зампредседателя комиссии - военный комиссар Чкаловского района Павел Годованчук; Секретарь комиссии - фельдшер центра Военного комиссариата Свердловской области Татьяна Фомина.

Напомним, что 29 марта Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. В период с апреля по июль в 2021 году на военную службу призовут более 134 тыс. человек. 31 марта был опубликован указ губернатора Свердловской области о создании призывной комиссии региона и утверждении её состава. На военную службу весной отправятся около 4 тысяч свердловчан.

Напомним, в прошлом году на военную службу призвали 7 403 свердловских новобранца, из которых около 4,1 тыс. свердловчан призвали весной, а ещё 3 255 человек - осенью.