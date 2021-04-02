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2 апреля 2021, 19:50

Генеральная репетиция Парада Победы в Екатеринбурге впервые пройдёт в дневное время

Репетиция Парада Победы

Парад Победы в Екатеринбурге начнётся в 10:00 9 мая. Фото: Павел Ворожцов.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провёл первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 76-летия Дня Победы. Впервые генеральная репетиция Парада Победы пройдёт утром, а на неё будут допущены зрители.

В начале заседания глава уральской столицы поручил привести в надлежащее состояния все памятники и места захоронений героев войны. В свою очередь замглавы Екатеринбурга по связям с общественностью Сергей Плахотин сообщил, что в скором времени уральская столица будет украшена памятными стендами, а в торговых центрах и общественном транспорте начнут транслировать аудио- и видеоролики, посвящённые Дню Победы.

По словам начальника управления культуры Ильи Маркова, кроме традиционных мероприятий в Екатеринбурге организуют спектакль-экспозицию "Счастье - жить" на Октябрьской площади и арт-проект "Риорита - радость Победы" в ЦПКиО им. Маяковского.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, в 2021 году генеральная репетиция Парада Победы впервые в истории пройдёт в дневное время суток - в 10:00 7 мая. Также на репетицию будут допущены зрители при условии соблюдения всех мер эпидемиологической безопасности. На площади 1905 года к этому времени будут установлены зрительские ряды, большие экраны и динамики.

Парад Победы в Екатеринбурге начнётся в 10:00 9 мая. После него по проспекту Ленина пройдут участники "Бессмертного полка", а с 14:00 до 20:00 на центральной площади уральской столицы можно будет под открытым небом посмотреть  историческую хронику и художественные фильмы о подвиге советских воинов.

В 19:00 в Историческом сквере пройдёт праздничный гала-концерт, а в 22:30 над Екатеринбургом прогремят залпы салюта. Фейерверк будут запускать трёх точек: акватории Городского пруда, летнего парка "Уралмаш" и Преображенского парка.

Ознакомиться с полным графиком репетиций Парада Победы в Екатеринбурге можно здесь.

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Областная газета Свердловской области

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