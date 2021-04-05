На Среднем Урале стартовала весенняя призывная кампания

Всем задействованным в мероприятиях призыва сотрудникам военкоматов сделали прививку от коронавируса. Фото: Пресс-служба ЦВО

В соответствии с указом Президента России 1 апреля начался очередной призыв граждан на военную службу. До 15 июля войска пополнят 134 650 россиян – это на шесть тысяч больше, чем осенью 2020 года, когда было призвано 128 тысяч человек.

Значительную часть новобранцев – более 52 тысяч человек – составят призывники из регионов, территориально входящих в Центральный военный округ. Об этом сообщил журналистам начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО генерал-майор Александр Линьков. Он рассказал, что в ходе нынешней кампании, как и осенью, в военкоматах организована входная термометрия и бактерицидная обработка помещений, а график работы призывных комиссий скорректирован так, чтобы сократить массовый наплыв новобранцев по повесткам. Сотрудников призывных комиссий заблаговременно привили вакциной от коронавируса, а молодых людей, у которых выявят высокую температуру, в здания военкоматов допускать не будут – их направят в профильные муниципальные медучреждения.

Для отправки пополнения в соединения и воинские части Восточного и Западного военных округов будет сформировано 14 воинских эшелонов, которые перевезут около 8,5 тысячи человек. Ещё около полутора тысяч новобранцев доставят к местам службы самолётами, а остальных – поездами в отдельных арендованных пассажирских вагонах, в которых проведут все необходимые дезинфекционные мероприятия.

Как уточнил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, областной сборный пункт в Егоршино откроется 19 апреля. Всего, по его словам, с территории Среднего Урала будут призваны около четырёх тысяч молодых людей. Большинству из них предстоит служба в Сухопутных войсках всех четырёх военных округов, а несколько десятков человек пополнят Северный флот. 15 свердловчан после прохождения тестов профессионального, психологического отбора и углублённого медицинского обследования будут отобраны по конкурсу для прохождения службы в Кремлёвском (Президентском) полку Федеральной службы охраны.

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Отправка призывников в войска начнётся 19 апреля. Фото: Павел Ворожцов