Пусковые установки ЗРК С-400 уральского соединения ПВО выходят на огневые позиции полигона. Фото: Пресс-служба ЦВО

15 лет назад – в 2006 году – Президент России подписал Указ о ежегодном праздновании учреждённого ещё во времена СССР Дня войск противовоздушной обороны. Отмечается он во второе воскресенье апреля. Накануне праздника о сегодняшних буднях защитников неба «Областной газете» рассказал командующий объединением ВВС и ПВО Центрального военного округа генерал-майор Владимир МЕЛЬНИКОВ.

Щит от воздушных ударов

– Владимир Сергеевич, мы знаем, что за последние десятилетия войска ПВО значительно изменились и структурно – они теперь входят в состав Воздушно-космических сил, и численно – если в советское время небо над Екатеринбургом, например, прикрывал десяток зенитных ракетных дивизионов, то сегодня – всего два. Надёжно ли в этих условиях мы защищены от воздушного нападения?

– В последнее время Министерство обороны активно наращивает возможности частей ПВО, так что они успешно прикрывают от ударов с воздуха органы военного управления, элементы инфраструктуры, промышленные и социальные объекты. В 2020 году дислоцирующиеся на Урале зенитные ракетные подразделения перевооружены на новую зенитно-ракетную систему С-400, что позволило увеличить дальность поражения целей в три раза, а площадь прикрытия – более чем в 10 раз, благодаря чему все объекты надёжно прикрыты от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения.

– Какие ещё новейшие образцы вооружения поступили в войска ПВО вашего объединения за последние годы?

– Процесс переоснащения войск на новую боевую технику осуществляется согласно Плану перевооружения Вооружённых сил РФ. Кроме упомянутого мной комплекса С-400 на боевом дежурстве в нашем объединении стоят новейшие ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», которые, надеюсь, не нуждаются в представлении. В радиотехнических войсках объединения принят на вооружение радиолокационный комплекс «Подлёт-К1». Он предназначен для обнаружения воздушных объектов во всём диапазоне высот, в нём усовершенствованы возможности по обнаружению целей на предельно малых высотах и установлен специальный режим по обнаружению и сопровождению беспилотных летательных аппаратов. Также в объединении заступила на боевое дежурство трёхкоординатная радиолокационная станция «Всевысотный обнаружитель». По своим тактико-техническим характеристикам она значительно превосходит возможности РЛС предыдущих поколений по обнаружению аэродинамических и баллистических объектов на малых, средних, больших высотах и в стратосфере, в том числе выполненных по технологии «Стелс».

– Но техника без человека мертва. Как обстоят дела с укомплектованностью объединения офицерским составом и прапорщиками? Какой процент контрактников проходит службу на должностях сержантов и солдат?

– Уровень укомплектованности объединения офицерами и прапорщиками в настоящее время соответствует установленным требованиям. В первую очередь – благодаря тому, что военно-учебные заведения и военные учебные центры при гражданских вузах начали выпускать необходимое количество офицеров. А звание прапорщика военнослужащим присваивается при наличии профильного высшего или среднего специального образования, а также по окончании факультетов средней профессиональной подготовки при военно-учебных заведениях. Военнослужащими, проходящими службу по контракту, в объединении укомплектованы все сержантские должности, а их доля на солдатских должностях составляет примерно одну треть от штатной численности.

Сирийский опыт

– Военные, как известно, учатся постоянно в процессе боевой подготовки. Повлияла ли на интенсивность боевой учёбы войск ПВО пандемия коронавируса и планируется ли участие вашего объединения в крупных войсковых учениях в 2021 году?

– За последние два года военнослужащие объединения приняли участие более чем в 70 тактических учениях, в том числе с боевой стрельбой на полигонах, где с достоинством выполнили все поставленные задачи. В большом совместном учении соединения ПВО на полигоне в Южном военном округе приняли участие воинские части истребительной авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск. А пандемия никак не повлияла на интенсивность боевой подготовки войск благодаря своевременно принятым командованием округа, объединения, командирами соединений и частей мерам по профилактике распространения коронавирусной инфекции. В 2021 году наше объединение примет участие во всех запланированных учениях как в масштабе военного округа, так и в масштабе Вооружённых сил РФ.

– Мы знаем, что многие лётчики, специалисты наземных служб авиачастей вашего объединения прошли за последние годы хороший курс боевой учёбы в Сирии. А выезжают ли туда в служебные командировки специалисты зенитных ракетных и радиотехнических войск?

– Да, конечно. Военнослужащие зенитных ракетных и радиотехнических подразделений неоднократно выполняли боевые задачи за пределами Российской Федерации, получив за время командировок боевой опыт и знания, которые успешно применяют в мирное время. Многие из них по результатам выполнения задач награждены высокими государственными и ведомственными наградами.

– А как сегодня обстоят дела с бытовым обустройством военнослужащих вашего объединения: обеспечены ли жильём офицеры, прапорщики и проходящие службу по контракту сержанты и солдаты? Обновляется ли казарменный фонд военных городков?

– Целевая программа по обеспечению военнослужащих жильём работает без сбоев, ежедневно кто-то получает служебные квартиры, сертификаты на приобретение жилья. Хорошим подспорьем стало принятое решение о выплате полной компенсации затрат на поднаём жилья для военнослужащих по контракту. Казарменный фонд в радиотехнических подразделениях ПВО ремонтируется ежегодно. Кроме того, осуществляется и строительство жилищной инфраструктуры частей и подразделений с нуля, как например, в Республике Хакасия. Так что дела с бытовым обустройством, обеспечением военнослужащих постоянным и служебным жильём, а также обновлением казарменного фонда для солдат срочной службы обстоят у нас хорошо.

Досье «ОГ Мельников Владимир Сергеевич родился в 1969 году в Приморском крае. Окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище лётчиков, Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина и Академию Генерального штаба Вооружённых сил РФ. Служил в Восточном и Южном военных округах – лётчиком, командиром штурмового авиазвена, командиром полка смешанной авиадивизии, заместителем командующего армией ВВС и ПВО. На должность командующего 14-й армией ВВС и ПВО Центрального военного округа назначен Указом Президента РФ 30 августа 2020 года. Награждён орденом Мужества, орденом «За военные заслуги» и ведомственными медалями.

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На учениях в марте 2021 года расчёты уральских подразделений ЗРВ успешно поразили воздушные мишени. Фото: Пресс-служба ЦВО

Радиолокационные станции объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа способны обнаруживать воздушные цели противника в диапазоне высот от предельно малых до стратосферы. Фото: Пресс-служба ЦВО