Ход весеннего призыва взяли под контроль военные прокуроры

Военные прокуроры будут следить за соблюдением прав новобранцев во время весеннего призыва Фото: Алексей Кунилов

В связи с началом очередного призыва граждан на военную службу военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона распространила информацию о проводимом ею надзорном сопровождении призывных мероприятий.

Сотрудники прокуратуры проверяют готовность военкоматов к приёму призывников, бытовые условия для них на сборных и пересыльных пунктах, обеспеченность их питанием, обмундированием и медикаментами. А в воинских частях, в которые направляются новобранцы, прокуратура кроме перечисленных вопросов проверяет наличие необходимых условий для адаптации молодого пополнения.

С началом призыва возобновил работу и консультативно-правовой центр военной прокуратуры. Военнослужащие, призывники, их родственники, представители общественных организаций, СМИ и все заинтересованные граждане могут обращаться по правовым вопросам, связанным с прохождением военной службы, письменно или лично по адресу: 620026, Екатеринбург, ул. Луначарского, 215/2. Приём граждан ведётся с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00.

Получить правовую помощь и сообщить о нарушениях в период призывной кампании можно также по телефону горячей линии: 8 (343) 254–01–66.

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