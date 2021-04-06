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Общество / Армия и оборона
6 апреля 2021, 20:00

Проверки боеготовности начались в Вооружённых силах России

Военная техника на полигоне

Все виды и рода войск вышли на тактические, тактико-специальные и двусторонние учения. Фото: Владимир Мартьянов

Во всех военных кругах в апреле пройдут плановые проверки боеготовности за зимний период обучения. Всего будет проведено 4048 учений разного масштаба на 101 полигоне.

Все виды и рода войск вышли на тактические, тактико-специальные и двусторонние учения. В Восточном военном округе проводится проверка комиссией Генштаба, в остальных военных кругах - под руководством командующих силами.

"В соответствии с планом подготовки Вооружённых Сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники", - приводятся на сайте Минобороны слова министра обороны РФ генерала Армии Сергея Шойгу.

Напомним, что в феврале в Свердловской области проходили учения для более 1000 военнослужащих ЦВО - специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты. В январе двухдневные учения прошли для военнослужащих мотострелковых, танковых, инженерных и артиллерийских подразделений гвардейской танковой дивизии, а также соединений связи, управления и радиоэлектронной борьбы ЦВО.

Областная газета Свердловской области

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