Салют 9 Мая в Екатеринбурге запустят с трёх площадок

Салют будет запускаться в том числе из парка в Академическом. Фото: Галина Соловьёва

Артиллеристы ЦВО запустят салют в честь Дня Победы с набережной Динамо, из Преображенского парка в Академическом и летнего парка "Уралмаш". Репетиция торжественных залпов пройдёт 16 апреля на полигоне "Свердловский" под Екатеринбургом.

"Расчёты 76-мм противотанковых пушек ЗИС-3 образца 1942 года выполнят несколько залпов с интервалом в 30 секунд для отработки слаженности и синхронности выстрела", - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Всего 9 Мая ожидается 30 залпов, небо украсят фейерверки с красивыми названиями: "Фиалка", Вега", "Ассоль". Салют начнётся традиционно в 22:30.

Ранее "Областная газета" рассказывала о подробностях празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге. Так, с 10:00 9 Мая горожан ждёт парад военной техники на площади 1905 года. После него по пр. Ленина пройдут участники "Бессмертного полка", а с 14:00 до 20:00 можно будет под открытым небом посмотреть фильмы о подвиге советских воинов.

В прошлом году площадкой для запуска салюта в День Победы стал ЦПКиО им. Маяковского.

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