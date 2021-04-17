Стала известна программа Дня Победы в Нижнем Тагиле

9 мая в 10:00 на пр. Ленина в Нижнем Тагиле стартует военный парад. Фото: Галина Соколова

В День Победы, 9 Мая, в Нижнем Тагиле состоится парад военной техники, легкоатлетическая эстафета и салют. Решение о проведении "Бессмертного полка" примут позже с учётом эпидобстановки и указов губернатора Свердловской области.

Генеральная репетиция Парада Победы назначена на 6 мая с 19:00 до 21:00.

Совещание по подготовке к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне провёл глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

"Встречаясь с ветеранами, с трудовыми коллективами в течение года, отметил, что все живут с той надеждой, что 9 мая 2021 года мы встретим хотя бы приближенно в той самой обстановке, которая была ранее. Мы готовимся к прохождению военной техники, праздничным мероприятиям", - передаёт пресс-служба мэрии слова главы города.

Известно, что в Нижнем Тагиле живут 42 участника и инвалида войны, в прошлом году в живых было 65 человек.

На совещании утверждена следующая программа празднования Дня Победы:

в 10:00 на пр. Ленина стартует военный парад . По городу проедет 31 единица техники, в том числе танк Т-34-85, танк Т-90. Пройдут маршем парадные расчёты тагильской ракетной дивизии, МЧС, Росгвардии, кадеты школы №21 и школы №13, юные моряки и воспитанники патриотического клуба "Вымпел".

. По городу проедет 31 единица техники, в том числе танк Т-34-85, танк Т-90. Пройдут маршем парадные расчёты тагильской ракетной дивизии, МЧС, Росгвардии, кадеты школы №21 и школы №13, юные моряки и воспитанники патриотического клуба "Вымпел". После парада на центральной площади состоится 72-ая традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Тагильский рабочий".

на призы газеты "Тагильский рабочий". Перед кинотеатром "Современник" пройдёт хоровой фестиваль учащихся школ искусств "Песни Победы".

учащихся школ искусств "Песни Победы". С 16:00 начнут работу концертные площадки в парке им. Бондина и парке "Народный№.

в парке им. Бондина и парке "Народный№. Салют запустят вечером с Лисьей горы.

Перед 9 Мая будет проверено состояние 73 мемориальных объектов. Пройдёт 20 митингов с возложением цветов. Главный городской митинг памяти на мемориале кладбища "Рогожино" состоится 7 мая.

3 мая стартует автопробег "Память и Слава" с посещением п. Черноисточинск, Уралец, Висимо-Уткинск, деревня Усть-Утка с возложением цветов к памятникам и обелискам. Поезд Победы тагильчане встретят на перроне железнодорожного вокзала 5 мая.

Ранее "Областная газета" публиковала программу празднования Дня Победы в Екатеринбурге. Напомним, что столице Урала и Нижнему тагилу присвоено звание "Город трудовой доблести".