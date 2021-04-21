В центре Екатеринбурга состоится первая ночная репетиция Парада Победы

Центральные улицы начнут перекрывать на четыре часа раньше - с 18:00. Фото: Павел Ворожцов

Совместную тренировку проведут 20 парадных подразделений. Она стартует в центре Екатеринбурга в 22:00 21 апреля и завершится в 4:00 22 апреля.

Центральные улицы начнут перекрывать на четыре часа раньше - с 18:00. Водители не смогут проехать по пр. Ленина (от Пушкина до Хохрякова), ул. 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина) и Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта). Эти же улицы будут перекрыты в ночь на 29 апреля. Автомобили не смогут припарковаться на площади 1905 года. В следующие дни будет перекрываться ещё больше улиц в центре столицы Урала. Подробный график - здесь.

"В парадном строю по площади 1905 года пройдут расчёты управления штаба и авиационного объединения ЦВО, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений. Строевым шагом пройдут сотрудники Федеральной службы исполнения и наказания, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы. В ходе музыкального сопровождение тренировки сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона исполнит около 30 встречных и парадных маршей", - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Добавим, что военная техника проводит тренировки пока на Вторчермете. Следующая и последняя назначена на 22 апреля. Затем совместные репетиции пройдут в центре Екатеринбурга. Всего в параде будет задействовано 2,5 тысячи человек, 130 единиц военной техники и 10 летательных аппаратов.

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