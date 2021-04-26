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Общество / Армия и оборона
26 апреля 2021, 17:43

Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан в запасе

Солдаты

Документ о призыве на военные сборы вступил в законную силу 26 апреля. Фото: Павел Ворожцов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы. Документ вступил в законную силу 26 апреля.

Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военные сборы и проведением этих сборов, поручено Правительству РФ и органам исполнительной власти в регионах страны.

"Призывать в 2021 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых Силах РФ и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа, опубликованного на портале правовой информации.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 29 марта. В период с апреля по июль в 2021 году на военную службу призовут более 134 тыс. человек, среди которых около 4 тыс. свердловчан.

Областная газета Свердловской области

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