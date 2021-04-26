Из Екатеринбургеа на военную службу отправились первые 60 призывников

Из двух тысяч призывников, прошедших комиссию, признаны годными 123 человека. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге призывников начали отправлять на службу. В Егоршино прибыли первые военнослужащие.

Всего призывную комиссию прошли более двух тысяч екатеринбуржцев. Из них признали годными к службе 123 человека. Первые 60 военнослужащих уже прибыли в областной сборный пункт на станцию Егоршино.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга отмечают, что призыв в этом году, как и в предыдущем, проходит с соблюдением всех дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции.

В весенний период с апреля по июль 2021 года более 134 тыс. россиян призовут на военную службу, среди них будет около 4 тыс. свердловчан. Также сегодня Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военный сборы граждан в запасе.