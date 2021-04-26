Темы дня

Общество / Армия и оборона
26 апреля 2021, 19:10

Из Екатеринбургеа на военную службу отправились первые 60 призывников

  Анна Митчина
Призывники

Из двух тысяч призывников, прошедших комиссию, признаны годными 123 человека. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге призывников начали отправлять на службу. В Егоршино прибыли первые военнослужащие.

Всего призывную комиссию прошли более двух тысяч екатеринбуржцев. Из них признали годными к службе 123 человека. Первые 60 военнослужащих уже прибыли в областной сборный пункт на станцию Егоршино. 

В пресс-службе администрации Екатеринбурга отмечают, что призыв в этом году, как и в предыдущем, проходит с соблюдением всех дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции.

В весенний период с апреля по июль 2021 года более 134 тыс. россиян призовут на военную службу, среди них будет около 4 тыс. свердловчан. Также сегодня Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военный сборы граждан в запасе.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.04.2021, 19:10 / Общество
Из Екатеринбургеа на военную службу отправились первые 60 призывников
26.04.2021, 18:48 / Общество
Студенты УрФУ будут отдыхать с 1 по 10 мая
26.04.2021, 18:40 / Общество
16 тонн мусора собрали участники экоквеста «Чистые игры» на Среднем Урале
26.04.2021, 18:07 / Общество
В Екатеринбурге почтили память жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС
26.04.2021, 17:50 / Культура
Состоялось вручение премии "Ника-2021"