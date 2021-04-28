В центре Екатеринбурга перекроют улицы из-за вечерней репетиции Парада Победы

Движение будет закрыто с 20:00 28 апреля до 4:00 29 апреля. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге вечером 28 апреля пройдёт очередная репетиция Парада Победы. С 20:00 в центре уральской столицы будет закрыт проезд по нескольким улицам.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, движение будет закрыто на следующих участках:

улица 8 Марта, от ул. Малышева до ул. Бориса Ельцина;

улица Бориса Ельцина, от ул. 8 Марта до дома № 10 на ул. Бориса Ельцина;

проспект Ленина, от ул. Пушкина до ул. Хохрякова.

Проезд по указанным улицам будет закрыт с 20:00 28 апреля до 4:00 29 апреля. На время закрытия движения транспорта по всем указанным улицам будут установлены временные дорожные знаки, а также изменён режим работы светофоров.

"Торжественным маршем по брусчатке пройдут коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений, расчёт военной полиции, а также сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и курсанты Уральского института государственной противопожарной службы", - сообщает пресс-служба администрации уральской столицы.

Предыдущая репетиция прошла в понедельник, 26 апреля.

Всего к Параду Победы, который пройдёт в Екатеринбурге 9 мая, будут привлечены 2,5 тыс. человек, около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.

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