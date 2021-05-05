Екатеринбуржцы делятся фото и видео с репетиции авиапарада

Над уральской столицей пролетели в парадном строю вертолёты и самолёты. Фото: Ирина Порозова

Сегодня над Екатеринбургом пролетели 14 самолётов и вертолётов ЦВО. Это была первая репетиция авиапарада перед 9 мая.

Горожане делятся в соцсетях фото и видео. Кто-то снимал из окна и с балконов, а кому-то повезло наблюдать авиашоу на улице прямо в центре города.

Военные воздушные судна взлетали с четырёх аэродромов в Свердловской и Челябинской областях и Пермском крае. Полёт традиционно проходил через центр города. Над столицей Урала пролетели, в том числе высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, самолёты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолёты Ми-24П, модернизированные транспортно-боевые Ми-8МТВ5-1, крупнейший транспортный вертолёт Ми-26, транспортные самолёты Ан-26 и Ан-12 и пассажирский турбореактивный самолёт Ту-134УБЛ.

В Центральном военном округе сообщили, что вторая репетиция демонстрационного полёта авиации состоится 7 мая. Перед тренировками вертолётчики выполнили разведку воздушного пространства Екатеринбурга.

Напомним, что в прошлом году "Областная газета" публиковала фото репетиции демонстрационного полёта в Екатеринбурге, сделанные из кабины вертолёта.

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Фото: Ирина Порозова

Фото: Галина Соловьёва