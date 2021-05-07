В Верхней Пышме перекроют улицы ради генеральной репетиции Парада Победы

Механизированная колонна сформирована из 39 экспонатов выставочного центра "Парадный расчёт" музейного комплекса УГМК. Фото: Борис Ярков

Перекрытия улиц в Верхней Пышме начнутся с 10:00 7 мая и продлятся до 16:00. В это время по городу пройдут пешая и механизированная колонны.

В шествии участвуют подразделения ЦВО, суворовцы-барабанщики, кадеты. Механизированная колонна сформирована из 39 экспонатов выставочного центра "Парадный расчёт" музейного комплекса УГМК. На местах командиров нескольких боевых машин в этом году поедут герои России. Генеральная репетиция парада в Верхней Пышме стартует в 14:00.

С 10:00 движение автоторанспорта будет ограничено:

по пр. Успенскому: от ул. Александра Козицына до ул. Калинина;

по ул. Кривоусова: от ул. Калинина до ул. Александра Козицына;

Щорса: от пр. Успенского до ул. Кривоусова;

Спицына: от пр. Успенского до ул. Кривоусова;

на путепроводе по левой полосе путепровода в направлении г. Верхняя Пышма;

по ул. Фабричной на участке автодороги от ул. Петрова до пр. Успенский.

на въездах-выездах из дворов по этим улицам.

Кроме того, одностроннее движение будет организовано по ул. Калинина от пр. Успенского до ул. Кривоусова.

Парковка закроется на площади у Дворца спорта УГМК, возле Дворца культуры "Металлург", Дворца спорта УГМК со стороны ул. Кривоусова, Ледовой арены, а также напротив школы № 22, у здания на пр. Успенский 1, возле магазинов "Мегамарт" по ул. Кривоусова 18 и "Магнит" по ул. Кривоусова 20-а. Об этом предупредили в администрации Верхней Пышмы.

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