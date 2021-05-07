В Верхней Пышме перекроют улицы ради генеральной репетиции Парада Победы

Перекрытия улиц в Верхней Пышме начнутся с 10:00 7 мая и продлятся до 16:00. В это время по городу пройдут пешая и механизированная колонны.
В шествии участвуют подразделения ЦВО, суворовцы-барабанщики, кадеты. Механизированная колонна сформирована из 39 экспонатов выставочного центра "Парадный расчёт" музейного комплекса УГМК. На местах командиров нескольких боевых машин в этом году поедут герои России. Генеральная репетиция парада в Верхней Пышме стартует в 14:00.
С 10:00 движение автоторанспорта будет ограничено:
- по пр. Успенскому: от ул. Александра Козицына до ул. Калинина;
- по ул. Кривоусова: от ул. Калинина до ул. Александра Козицына;
- Щорса: от пр. Успенского до ул. Кривоусова;
- Спицына: от пр. Успенского до ул. Кривоусова;
- на путепроводе по левой полосе путепровода в направлении г. Верхняя Пышма;
- по ул. Фабричной на участке автодороги от ул. Петрова до пр. Успенский.
- на въездах-выездах из дворов по этим улицам.
Кроме того, одностроннее движение будет организовано по ул. Калинина от пр. Успенского до ул. Кривоусова.
Парковка закроется на площади у Дворца спорта УГМК, возле Дворца культуры "Металлург", Дворца спорта УГМК со стороны ул. Кривоусова, Ледовой арены, а также напротив школы № 22, у здания на пр. Успенский 1, возле магазинов "Мегамарт" по ул. Кривоусова 18 и "Магнит" по ул. Кривоусова 20-а. Об этом предупредили в администрации Верхней Пышмы.
Читайте также:
Из-за репетиции парада общественный транспорт Екатеринбурга меняет маршрут.