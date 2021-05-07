Опубликована программа праздничных мероприятий в Нижнем Тагиле на 8, 9 и 10 мая

В День Победы по центру города проедут танки Т-34-85, Т-90С. Фото: Павел Ворожцов

Публикуем список мероприятий в Нижнем Тагиле, посвящённых 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для жителей и гостей города подготовлены программы на 8, 9 и 10 мая.

Самым насыщенным днём, безусловно, станет День Победы. С 10:00 до 10:40 на пр. Ленина на Театральной площади пройдёт Парад с участием военнослужащих войсковой части, дислоцированной на территории города, сотрудников Нижнетагильского гарнизона полиции и военной техники. По центру города проедут танки Т-34-85, Т-90С.

С 10:00 до 15:00 у памятников будет организована Вахта Памяти. В полдень на центральном кладбище "Рогожино" состоится акция "Памяти павшим!".

С 16:00 начнут работу концертные площадки в парке им. Бондина и парке "Народный". В 22:00 с Лисьей горы запустят салют.

Известно, что в Нижнем Тагиле живут 42 участника и инвалида войны, в прошлом году в живых было 65 человек. Напомним, что Екатеринбургу и Нижнему Тагилу присвоено звание "Город трудовой доблести". Читайте также: 9 мая в Нижнем Тагиле перекроют ряд улиц. В Екатеринбурге утвердили программу празднования Дня Победы.

Концертная программа продолжится 10 мая. Перед Днём Победы тагильчан ждут концерт и спектакли. Подробности ниже:

Фото: программа празднования Дня Победы в Нижнем Тагиле