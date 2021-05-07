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Общество / Армия и оборона
7 мая 2021, 12:40

В Екатеринбурге развернут «партизанскую деревню»

Дом офицеров

Экспозиция развернётся у Дома офицеров. Фото: Павел Ворожцов.

В преддверии Дня Победы у Дома офицеров Центрального военного округа появится «партизанская деревня». Там же жители и гости Екатеринбурга смогут ознакомиться с военной техникой.

Выставка под открытым небом будет включать в себя спецтехнику войск связи, радиоэлектронной борьбы, РХБ защиты и разведки. Рядом появится локация, на которой посетители смогут ознакомиться с бытом партизанских отрядов времён Великой Отечественной войны. Там расположатся землянка, полевой узел связи и пункт выдачи боеприпасов.

Гостям экспозиции «расскажут о тактико-технических характеристиками и боевых возможностях образцов представленного вооружения, а также об экспонатах «партизанской деревни», сообщили в пресс-службе ЦВО. Отмечается, что у Дома офицеров также будет организована концертная программа. Всех желающих накормят настоящей солдатской гречневой кашей.

Добавим, 9 Мая на площади будет впервые развёрнута выставка вооружения и техники, а на военном аэродроме «Кольцово» - экспозиция самолётов и вертолётов. С полной программой мероприятия можно ознакомиться тут.

Напомним, сегодня в центре уральской столицы прошла генеральная репетиция Парада Победы. Впервые в тренировках приняли участие кавалеристы.

Областная газета Свердловской области

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