В прохождении военной техники в Верхней Пышме будут участвовать редкие машины времён войны

Наиль Сапаров: «В каждую машину вложен труд механиков». Фото: Алексей Кунилов

Одним из ярких событий празднования Дня Победы на Среднем Урале будет прохождение 9 Мая военной техники времён Великой Отечественной войны по Успенскому проспекту в Верхней Пышме – в 2021 году оно состоится в 11-й раз. Все машины, участвующие в этом событии, – из коллекции музейного комплекса УГМК. В этом году в парадной колонне проследует 39 единиц техники – самое большое количество за всю историю проведения таких шествий. Семь раритетных машин встанут в праздничную колонну впервые.

Первыми вступили в бой

Грозная машина с орудийной башней по центру и двумя пулемётными по бокам поражает необычным видом. А повреждение на орудийном стволе лишний раз свидетельствует об её участии в боях.

– Это – трёхбашенный танк Т-28, первый средний танк Советского Союза, – говорит начальник экскурсионного отдела музейного комплекса УГМК Григорий Павлюков. – Считается редкой машиной. Выпускались эти танки в 30-е годы, их произвели несколько сотен, но до нас дошли единицы. Этот танк, найденный в карельских болотах – один из них. У него оригинальные корпус и башни, железо помнит сражения.

По военным фильмам и хронике мы привыкли совершенно к другим силуэтам советских танков, к той же «тридцатьчетвёрке», но и эти многобашенные машины сыграли свою важную роль в победе над врагом, первыми вступив в бой. На момент создания Т-28 был лучшим средним танком в мире и в самый сложный период войны, лета-осени 1941 года, в неравных боях он сдерживал продвижение немецких войск.

Специально для таких машин в музейном комплексе УГМК сделан выставочный центр «Парадный расчёт». В преддверии 9 Мая многие из них выстроены прямо перед этим зданием. В глаза бросается то, насколько разнообразно подобрана здесь техника: от мотоциклов, автомобилей и тягачей с гаубицами до различных танков и самоходных орудий.

От КВ-1 до ИС-3

В этом году открыть прохождение праздничной колонны должна пара мотоциклов ТИЗ-АМ-600, в таком мероприятии они будут участвовать впервые. Машина редкая, более того – многим из нас вообще неизвестная. Из мотоциклов военной поры большинство назовёт разве что легендарный М-72, что выпускался у нас, на Ирбитском мотозаводе. Как оказалось, тот, что возглавит колонну, тоже имеет связь с Уралом.

– Мотоциклы ТИЗ-АМ-600 создавались 1934 году в Таганроге и уже с 1935 года стали активными участниками советских военных парадов, – рассказывает Григорий Павлюков. – С началом войны Таганрогский инструментальный завод был эвакуирован в Тюмень, где эти мотоциклы выпускали до 1943 года.

Также впервые в парадном расчёте пройдёт тяжёлый советский танк КВ-1. Им будет управлять техник-водитель Наиль Сапаров.

– Хорошо управляется танк, ни разу не заглох и не встал, вот только грохот при движении стоит сильный, – сказал о 40-тонной махине её водитель.

КВ-1 («Климент Ворошилов») – тоже танк начального периода войны. В первые месяцы боёв ни одна немецкая пушка не могла его подбить. Это был первый в мире танк с противоснарядной бронёй, толщина его бронелистов достигала 7,5 сантиметра. На его основе будет создано целое семейство танков КВ, а затем ИС – «Иосиф Сталин». Кстати, в праздничной колонне техники будут два танка ИС. ИС-2 – танк Победы, мощный, хорошо защищённый, в конце войны он с успехом мог противостоять любым бронированным машинам вермахта. На башне того, что пройдёт по Верхней Пышме, будет красоваться опознавательный знак 7-й отдельной гвардейской тяжёлой танковой бригады – белый медведь на фоне красной звезды. Эта танковая бригада штурмовала Берлин и прославилась при освобождении Северной Норвегии – отсюда изображение белого медведя. Также с Берлином связана история другого советского тяжёлого танка – ИС-3.

– В Берлине на параде Победы союзных войск прошли 52 новейших на то время танка ИС-3, – говорит Григорий Павлюков. – Они не успели принять участие в войне, но мир тогда впервые увидел эту грозную машину и поразился. На Западе считали, что Советский Союз лежит в руинах и не способен производить такие образцы техники.

Кстати, техника союзников, поставленная в Советский Союз по ленд-лизу, тоже примет участие в шествии. Среди интересных образцов – американский танк М-4 «Шерман», он будет завершать прохождение колонны. Для американцев это такой же символ Второй мировой войны, как для нас Т-34. 49 тысяч танков «Шерман» было выпущено, 4 тысячи поставлено в Советский Союз.

В прохождении техники будет также участвовать гвардейский реактивный миномёт БМ 31–12, базой для него стал американский грузовик «Студебекер». Такую установку прозвали «Андрюша».

– Если «Катюшу» знает весь мир, то её, условно говоря, брат «Андрюша» известен меньше. Эти реактивные установки производили с 1944 года. По огневой мощи «Андрюша» превзошёл свою знаменитую сестрёнку: его снаряд весил 90 с лишним килограммов, у «Катюши» – 42 килограмма, – сравнивает Григорий Павлюков.

Металл войны

Сотрудники музейного комплекса в Верхней Пышме находятся в постоянном контакте с поисковиками, которые исследуют места боёв в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Смоленской областей, Карелии. Часто технику находят в болотах. В этом случае считается, что поисковикам повезло: торф без доступа кислорода очень хорошо обеспечивает сохранность будущих экспонатов.

Из Ленинградской области, из района Синявинских высот, где в годы войны шли кровопролитные сражения, в экспозицию музея попал танк Т-34 производства Сталинградского тракторного завода. Сейчас он находится на открытой площадке. По правому его борту можно увидеть большую сквозную пробоину, сделанную предположительно снарядом немецкой 88-миллиметровой пушки.

В экспозиции музея насчитывается больше полутора десятков танков Т-34. Это машины различных модификаций, выпуска разных заводов. Как известно, Т-34 – самый массовый танк в мире, всего было сделано более 65 тысяч таких машин. И у многих из них – своя история. «Тридцатьчетвёрки» сталинградского завода считаются редкими, их отличительная черта – опорные катки без резиновых бандажей. В 1942 году Сталинградский завод выпускал технику в условиях приближающегося фронта, поэтому конструкцию машин максимально упрощали.

Рядом со «сталинградцем» на выставочной площадке находится Т-34 производства Уралмашзавода со штампованной башней. Освоение производства такой башни – настоящий трудовой подвиг уральцев. До этого ни в Советском Союзе, ни за границей подобной штамповки из листа больших размеров и большой толщины не делали. За полтора года Уралмаш изготовил 2 670 штампованных башен. Тем самым удалось увеличить производство Т-34 на заводе, а также разгрузить литейное производство для выпуска дополнительных отливок башен тяжёлых танков, которые отправляли на сборку в Челябинск.

МЕЖДУ ТЕМ В музейной коллекции УГМК есть танк Т-34–85, который многие принимают за машину, снимавшуюся в знаменитом польском телесериале 60-х годов прошлого века «Четыре танкиста и собака». На броне танка белый орёл – отличительный знак Войска Польского. Белой краской выведены также бортовой номер 102, надпись «Rudy», что означает «Рыжий», а ещё отпечатки ладоней экипажа и лап собаки – всё как в фильме. Но в реальности этот танк в телесериале не снимали. Он произведён по советской лицензии на территории Польской Народной Республики в 50-е годы, поэтому ему и придали облик знаменитой машины из польского телесериала. В Польше с 1953 по 1955 год произвели около 2 тысяч танков Т-34–85.

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Т-28 – малоизвестная страница советского танкостроения Фото: Алексей Кунилов

Американский трактор «Аллис-Чалмерс» – единственный в России. Он будет буксировать гаубицу-пушку производства Мотовилихинского завода Перми Фото: Алексей Кунилов

Автомобиль «Студебекер» (слева) с размещённой на нём установкой БМ 31–12 – «Андрюшей». Справа – автомобиль ГАЗ-ААА Фото: Алексей Кунилов

Григорий Павлюков: «Уникальная особенность танка ИС-3 – наличие «щучьего носа», клиновидной формы лобовой брони» Фото: Алексей Кунилов

Танк ИС-2 часто встречается на фотографиях, сделанных в поверженном Берлине Фото: Алексей Кунилов

Танк Т-35 – единственный в мире серийный пятибашенный танк, его производили в 30-е годы. 50-тонную машину обслуживал экипаж из 11 человек – целая футбольная команда. До наших дней дошёл только один такой танк, он хранится в Центральном музее бронетанкового вооружения и техники. В Верхней Пышме участие в прохождении военной техники примет полноразмерная копия этого танка Фото: Алексей Кунилов

Т-34 с пробоиной – немой свидетель жестоких боёв под Ленинградом Фото: Алексей Кунилов

Накануне 9 Мая в музее военной техники в Верхней Пышме проводили многочисленные экскурсии для школьников Фото: Алексей Кунилов