Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина возложили цветы к памятнику Георгию Жукову

По завершении возложения цветов рота почётного караула екатеринбургского военного гарнизона прошла торжественным маршем по центральной улице Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге прошла традиционная церемония возложения цветов к памятнику полководца Георгия Жукова перед 9 мая. Движение автотранспорта по пр. Ленина уже полностью возобновилось.

Цветы к монументу возложили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, заместитель полпреда Президента РФ в УрФО Александр Калиберда, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель гордумы Игорь Володин, командование Центрального военного округа.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В церемонии сегодня также участвовали первый губернатор Свердловской области, член Совета Федерации РФ Эдуард Россель и экс-глава столицы Урала, сенатор Совфеда Аркадий Чернецкий.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Были приглашены также ветераны, сотрудники силовых ведомств региона, курсанты и ученики военных училищ и кадетских школ.

Фото: Павел Ворожцов

По завершении возложения цветов рота почётного караула екатеринбургского военного гарнизона прошла торжественным маршем по центральной улице Екатеринбурга - проспекту Ленина перед штабом Центрального военного округа.

Отметим, что торжественные митинги у памятника Жукову проходят несколько раз в год. В этом году возложение цветов состоялось также в канун Дня защитника Отечества. 1 декабря будет отмечаться 125-летие со дня рождения маршала.

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