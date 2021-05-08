Темы дня

Общество / Армия и оборона
8 мая 2021, 11:49

Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина возложили цветы к памятнику Георгию Жукову

Возложение цветов к памятнику Георгию Жукову

По завершении возложения цветов рота почётного караула екатеринбургского военного гарнизона прошла торжественным маршем по центральной улице Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге прошла традиционная церемония возложения цветов к памятнику полководца Георгия Жукова перед 9 мая. Движение автотранспорта по пр. Ленина уже полностью возобновилось.

Цветы к монументу возложили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, заместитель полпреда Президента РФ в УрФО Александр Калиберда, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель гордумы Игорь Володин, командование Центрального военного округа.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

В церемонии сегодня также участвовали первый губернатор Свердловской области, член Совета Федерации РФ Эдуард Россель и экс-глава столицы Урала, сенатор Совфеда Аркадий Чернецкий.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

Были приглашены также ветераны, сотрудники силовых ведомств региона, курсанты и ученики военных училищ и кадетских школ.

Фото: Павел Ворожцов

По завершении возложения цветов рота почётного караула екатеринбургского военного гарнизона прошла торжественным маршем по центральной улице Екатеринбурга - проспекту Ленина перед штабом Центрального военного округа.

Отметим, что торжественные митинги у памятника Жукову проходят несколько раз в год. В этом году возложение цветов состоялось также в канун Дня защитника Отечества. 1 декабря будет отмечаться 125-летие со дня рождения маршала.

Читайте также:

В Екатеринбурге утвердили программу празднования Дня Победы.

Штаб ЦВО украсили советские ордена.

Фото: Павел Ворожцов
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.05.2021, 13:09 / Общество
Коронавирусом заразились ещё 8 329 россиян
08.05.2021, 13:02 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 101 случай коронавируса
08.05.2021, 12:49 / Общество
В Екатеринбурге закроют движение транспорта в районе пересечения трёх улиц
08.05.2021, 12:24 / Общество
В Кольцово встретили водяной аркой первый самолёт из Минска
08.05.2021, 11:49 / Общество
Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина возложили цветы к памятнику Георгию Жукову