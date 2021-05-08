Герой России Дамир Юсупов проедет на танке ИС-3 на Параде Победы

Дамир Юсупов спас жизни 233 пассажиров, совершив экстренную посадку самолёта на кукурузном поле в Подмосковье летом 2019 года. Фото: Алексей Кунилов

Герой России, пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов может принять участие в Параде Победы в Верхней Пышме. Его ждёт командирское место в экипаже тяжёлого танка ИС-3.

Дамир Юсупов не смог поучаствовать в генеральной репетиции парада 7 мая, так как находился в рейсе. Зато накануне на танках Т-28 и КВ-1 по Верхней Пышме в качестве командиров экипажей проехали Герои России Роман Шадрин и Олег Касков.

"Это очень здорово! Одно дело стоять на трибуне зрителем, другое – быть непосредственным участником. Еду я на танке Т-28 как член экипажа. Эта машина участвовала в боевых действиях. Для меня, сына и внука фронтовиков, человека, который прошёл не одну войну, очень важно вот так прикоснуться к истории. Это такой драйв, когда ощущаешь себя причастным! Думаю, все ветераны, которые участвуют в этом шествии, минимум, лет на пять сегодня помолодели!", - приводит пресс-служба УГМК слова Романа Шадрина.

Фото: пресс-служба УГМК

В этом году механизированная колонна в городе сформирована из 39 экспонатов выставочного центра "Парадный расчёт" музейного комплекса УГМК. Начиная с 14:00 9 мая по Успенскому проспекту проедут также танки Т-34, пятибашенный танк Т-35, грузовик ЗИС-6 с звукоулавливающей станцией в кузове и созданная на Уралмашзаводе самоходка-истребитель танков СУ-100.

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