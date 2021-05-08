Опубликована программа праздничных мероприятий в Верхней Пышме на 9 мая

Администрация Верхней Пышмы опубликовала список мероприятий, посвящённых 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Главное событие 9 мая - Парад Победы - стартует в 14:00 на площади ДК "Металлург".
- С 10:00 Верхнепышминский исторический музей (ул. Кривоусова, 47) проводит День открытых дверей.
- В 10:30 в Сквере воинской славы состоится возложение цветов к мемориалу погибшим воинам-верхнепышминцам.
- В 12:00 митинг начнётся у мемориального комплекса "Журавли", установленного в память о работниках АО "Уралэлектромедь", не вернувшихся с полей сражений.
- С 12:50 до 13:40 студенты будут танцевать "Вальс Победы" под песни военных лет, которые исполнят творческие коллективы школьников, рабочих и студентов, на площади у Технического университета УГМК.
В этом году в шествии военной техники пригласили поучаствовать свердловских Героев России. Ожидается, что командирские места в танках Т-28, КВ-1, ИС-3 займут Роман Шадрин, Олег Касков, а также Дамир Юсупов. Всего жители города увидят 39 единиц раритетных бронеавтомобилей, самоходных и прицепных артиллерийских орудий, танков.
В пешей колонне пройдут кадеты и юнармейцы Верхней Пышмы, барабанщики екатеринбургского суворовского училища, ветераны локальных конфликтов, парадные расчёты соединений ЦВО и Росгвардии - всего около 1,5 тысячи участников.
- С 14:45 до 15:00 в небе над Верхней Пышмой пройдёт авиапарад - пролетят 15 самолётов и вертолётов ЦВО.
Затем начнётся концертная программа, которая завершится включением фонтана и праздничным фейерверком на площади Дворца спорта.
В связи с проведением Парада Победы движение автотранспорта в Верхней Пышме будет ограничено:
- по пр. Успенскому: от ул. Александра Козицына до ул. Калинина;
- по ул. Кривоусова: от ул. Калинина до ул. Александра Козицына;
- по ул. Щорса: от пр. Успенского до ул. Кривоусова;
- по ул. Спицына: от пр. Успенского до ул. Кривоусова;
- на путепроводе по левой полосе в направлении г. Верхняя Пышма;
- по ул. Фабричной на участке автодороги от ул. Петрова до пр. Успенского.
- на въездах-выездах из дворов по этим улицам.
Парковка закроется на площади у Дворца спорта УГМК и возле Дворца культуры "Металлург".
В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле Парады Победы начнутся в 10:00.
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