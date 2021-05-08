Опубликована программа праздничных мероприятий в Верхней Пышме на 9 мая

В этом году в шествии военной техники пригласили поучаствовать свердловских Героев России. Фото: Алексей Кунилов

Администрация Верхней Пышмы опубликовала список мероприятий, посвящённых 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Главное событие 9 мая - Парад Победы - стартует в 14:00 на площади ДК "Металлург".

С 10:00 Верхнепышминский исторический музей (ул. Кривоусова, 47) проводит День открытых дверей.

Верхнепышминский исторический музей (ул. Кривоусова, 47) проводит День открытых дверей. В 10:30 в Сквере воинской славы состоится возложение цветов к мемориалу погибшим воинам-верхнепышминцам.

в Сквере воинской славы состоится возложение цветов к мемориалу погибшим воинам-верхнепышминцам. В 12:00 митинг начнётся у мемориального комплекса "Журавли", установленного в память о работниках АО "Уралэлектромедь", не вернувшихся с полей сражений.

митинг начнётся у мемориального комплекса "Журавли", установленного в память о работниках АО "Уралэлектромедь", не вернувшихся с полей сражений. С 12:50 до 13:40 студенты будут танцевать "Вальс Победы" под песни военных лет, которые исполнят творческие коллективы школьников, рабочих и студентов, на площади у Технического университета УГМК.

В этом году в шествии военной техники пригласили поучаствовать свердловских Героев России. Ожидается, что командирские места в танках Т-28, КВ-1, ИС-3 займут Роман Шадрин, Олег Касков, а также Дамир Юсупов. Всего жители города увидят 39 единиц раритетных бронеавтомобилей, самоходных и прицепных артиллерийских орудий, танков.

В пешей колонне пройдут кадеты и юнармейцы Верхней Пышмы, барабанщики екатеринбургского суворовского училища, ветераны локальных конфликтов, парадные расчёты соединений ЦВО и Росгвардии - всего около 1,5 тысячи участников.

С 14:45 до 15:00 в небе над Верхней Пышмой пройдёт авиапарад - пролетят 15 самолётов и вертолётов ЦВО.

Затем начнётся концертная программа, которая завершится включением фонтана и праздничным фейерверком на площади Дворца спорта.

Фото: администрация Верхней Пышмы