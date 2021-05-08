Президент России поздравил лидеров иностранных государств с Днём Победы

Президент России выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки остаются основой для развития добрососедских отношений между нашими странами и народами. Фото: пресс-служба Кремля

Стало известно, кого Президент РФ Владимир Путин уже поздравил с Днём Победы. Послания направлены лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, глава государства поздравил с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне народы Грузии и Украины. Слова благодарности переданы всем ветеранам и труженикам тыла. Лидер РФ пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

В своих поздравительных посланиях Владимир Путин отметил, что 9 мая мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу. Президент России выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки остаются основой для развития добрососедских отношений между нашими странами и народами.

"Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками", – приводит пресс-служба Кремля слова главы государства.

8 мая состоялся также телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Они тепло поздравили друг друга с Днём Победы.