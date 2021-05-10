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10 мая 2021, 12:19

Российский спутник заснял Парад Победы в Екатеринбурге

Парад Победы в Екатеринбурге, вид из космоса

На снимке столицы Урала видны площадь 1905 года, на которой происходит парадное шествие, а также Плотинка. Фото: Роскосмос

Роскосмос опубликовал фотографии Парадов Победы, сделанные с орбиты. Российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс П" смог заснять 9 мая Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибрск, а также монументы Победы.

На снимке столицы Урала видны площадь 1905 года перед администрацией города, на которой происходит парадное шествие, а также Плотинка.

"Парад войск Екатеринбургского гарнизона, посвящённый 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прошёл в столице Урала. Всего по главной площади уральской столицы торжественным маршем прошли около 20 парадных расчётов общей численностью около 2,5 тыс. человек. Одной из новинок стало участие одиннадцати всадников в форме казачьих кавалерийских формирований времен Великой Отечественной войны. Конники прошли по Площади 1905 года держа в руках боевые знамена воинских частей, сформированных на Урале в годы войны", - говорится в сообщении Роскосмоса к снимку.

На месте Парад Победы снимали фотокорреспонденты "Областной газеты". Фоторепортаж из Екатеринбурга можно посмотреть здесь.

Ранее российским космонавтам с борта МКС удавалось поймать в объектив столицу Урала зимой, осенью и летом.

Спутники "Ресурс-П" расположены на околокруговой, солнечно-синхронной орбите со средней высотой 475 км. Они предназначен для высокодетального, детального широкозахватного наблюдения поверхности Земли.

Фото: Парад Победы в Санкт-Петербурге
Фото: монументы Победы, взгляд из Космоса
Областная газета Свердловской области

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