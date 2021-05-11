Герой России Дамир Юсупов поделился снимками с парада Победы в Верхней Пышмее ИС-3

Свердловские Герои России приняли участие в параде Победы в Верхней Пышме. Фото: Instagram Дамира Юсупова

9 мая Герой России, пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов проехал на танке ИС-3 в Верхней Пышме. Он поделился фото с парада Победы, а также своими впечатлениями и воспоминаниями.

Дамир Юсупов сфотографировался с другими свердловскими Героями России, которые также участвовали в параде, у танка и у Музея автомобильной техники. Кроме того, он опубликовал видео, как едет на танке по Успенскому проспекту в качестве командира экипажа.

"С удовольствием принял участие в колонне военной техники на тяжёлом танке ИС-3. Выбор танков не случаен - в прошлом веке проходил срочную военную службу в 5-й роте 2-го батальона 152 танкового полка 27 МСД в п. Тоцкое-4 Оренбургской области в должности старшего механика водителя танка Т-72. Большое спасибо за организацию грандиозного мероприятия! Для меня это большая гордость и честь", - написал в своём Instagram Дамир Юсупов.

Пилот, посадивший самолёт на кукурузном поле в Подмосковье и спасший жизни 233 человек, также поделился с подписчиками снимком с тех времён, когда он служил в армии в танковом полку.

Напомним, что в параде Победы в Верхней Пышме на танках Т-28 и КВ-1 по городу в качестве командиров экипажей проехали Герои России Роман Шадрин и Олег Касков.