Танк Т-34 вернут на танковую дорогу в Екатеринбурге

Сейчас о булыжной трассе напоминает лишь информационный стенд, установленный на входе в парк Победы. Фото: Галина Соловьёва

Министерство культуры Свердловской области поддержало идею по возвращению танка Т-34 ко входу в парк Победы. С инициативой выступили руководители военно-исторического музея ВМФ в Екатеринбурге, Совета ветеранов ВМФ и Союза ветеранов Афганистана Орджоникидзевского района.

К вопросу подключились депутаты гордумы. Они договорились с собственником земли, чтобы он передал участок под танк тому, кто возьмёт на себя содержание военной техники. Сейчас парламентарии ищут таких инвесторов.

"Нам важно добиться того, чтобы Т-34 вернули ко входу в парк. Он является символом Великой Победы. К тому же 2021 год считается знаковым: исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны", – передаёт пресс-служба гордумы Екатеринбурга слова председателя Игоря Володина.

В минкультуры пообещали оказать содействие. Администрации парка Победы необходимо обратиться в Краеведческий музей, где сейчас временно содержится танк Т-34.

Он располагался на улице Кировградской на протяжении 24 лет. Летом 2018 года его перевезли на реставрацию и сохранение в фондохранилище Свердловского областного краеведческого музея О. Е. Клера, где он находится до сих пор.

"Не все знают, что во время войны на территории парка Победы находилась танковая дорога. По ней военная техника, собранная на Уралмашзаводе, проходила обкатку перед отправлением на фронт. Поэтому размещение танка при входе в парк имеет историческое значение", - напомнил Герой России депутат гордумы по этому округу Сергей Воронин.

Осенью прошлого года "Областная газета" писала, что сейчас на "дорогу слёз" без слёз не взглянешь. В редакцио обращался член Совета ветеранов Орджоникидзевского района Екатеринбурга Виктор Андреев. Он считает, что танковая дорога должна быть восстановлена в качестве объекта культурного наследия местного или регионального значения, чтобы будущие поколения помнили о трудовом подвиге своих дедов и прадедов.