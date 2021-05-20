Каменск-Уральский вошёл в список претендентов на получение звания "Город трудовой доблести" в этом году

В "Городах трудовой доблести" должны появиться специальные стелы. Фото: Павел Ворожцов

Каменск-Уральский может получить звание "Город трудовой доблести" в этом году. Это было объявлено на заседании Российского организационного комитета "Победа" с Президентом РФ.

Результаты рассмотрения заявок от городов Владимиру Путину представили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и Президент РАН Александр Сергеев. Свердловский город вошёл в оба списка городов, претендующих в этом году на почётное звание.

Заявка Каменска-Уральского была одобрена свердловскими депутатами и отправлена в Москву ещё в прошлом году. Завод в этом городе единственный в годы войны выпускал алюминий, в котором нуждалась советская оборонка. "Он (город - прим. ред.) в 1941-42 годах стал единственным производителем алюминия, магния, сплавов в стране. Без его продукции не был построен ни один самолёт и ни один двигатель танка Т-34. Новая схема производства глинозёма, которая была разработана на этом предприятии, в 1942 году была удостоена Сталинской премии. Предприятия этого города были награждены тремя орденами", - представил президенту уральский город Александр Сергеев.

Решение о присвоении звания будет принимать Президент России Владимир Путин.

Напомним, что Екатеринбург и Нижний Тагил вошли в прошлом году в двадцатку городов, которые получили заслуженные звания первыми. Был подписан соответствующий указ. Текст этого документа должен быть размещён на стелах в "Городах трудовой доблести" вместе с изображением их гербов. 1 и 9 Мая, а также в День города в этих городах должны запускать праздничные салюты.

Отметим, что на звание "Город трудовой доблести" претендуют и другие свердловские города. Сейчас в Заксобрании Свердловской области находятся пакеты документов ещё девяти муниципалитетов: Серов, Среднеуральск, Берёзовский, Алапаевск, Первоуральск, Кировград, Тавда, Верхняя Пышма и Ирбит. О своём намерении также заявляли Невьянск, Полевской и Асбест.

Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

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