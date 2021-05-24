Екатеринбуржцы выберут изображение для марки, посвящённой получению звания "Город трудовой доблести"

Один из претендентов - памятник Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову у здания штаба Центрального военного округа работы скульптора Константина Грюнберга. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбургу выпустят марку в честь присвоения столице Урала звания "Город трудовой доблести". Изображение выберут горожане.

Голосование стартовало в полдень на сайте мэрии, оно продлится до 12:00 31 мая. На марке может появиться один из екатеринбургских памятников воинам. На выбор екатеринбуржцам предложено 9 вариантов:

памятник "Седой Урал";

памятник студентам, преподавателям и сотрудникам Уральского политехнического института, погибшим в боях;

памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса;

памятник разведчикам – мотоциклистам;

памятник маршалу Жукову;

мемориал детям войны и труженикам тыла;

мемориал рабочим Верх-Исетского завода, погибшим на фронте и тем, кто ковал победу в тылу;

памятник "С чего начинается Родина";

памятник воинам-спортсменам.

Напомним, что Екатеринбург и Нижний Тагил получили почётные звания "Город трудовой доблести" в прошлом году, а в этом году такого статуса был удостоен Каменск-Уральский.

Ранее Центральный банк России сообщил, что Екатеринбург появится на купюре номиналом 5 000 рублей. Что именно будет на ней изображено, пока неизвестно. Корреспонденты "ОГ" узнали у известных уральцев, какие памятники столицы Урала должны быть на новой купюре.

Фото: с сайта мэрии Екатеринбурга

Фото: с сайта мэрии Екатеринбурга