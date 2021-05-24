Екатеринбуржцы выберут изображение для марки, посвящённой получению звания "Город трудовой доблести"

В Екатеринбургу выпустят марку в честь присвоения столице Урала звания "Город трудовой доблести". Изображение выберут горожане.
Голосование стартовало в полдень на сайте мэрии, оно продлится до 12:00 31 мая. На марке может появиться один из екатеринбургских памятников воинам. На выбор екатеринбуржцам предложено 9 вариантов:
- памятник "Седой Урал";
- памятник студентам, преподавателям и сотрудникам Уральского политехнического института, погибшим в боях;
- памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса;
- памятник разведчикам – мотоциклистам;
- памятник маршалу Жукову;
- мемориал детям войны и труженикам тыла;
- мемориал рабочим Верх-Исетского завода, погибшим на фронте и тем, кто ковал победу в тылу;
- памятник "С чего начинается Родина";
- памятник воинам-спортсменам.
Напомним, что Екатеринбург и Нижний Тагил получили почётные звания "Город трудовой доблести" в прошлом году, а в этом году такого статуса был удостоен Каменск-Уральский.
Ранее Центральный банк России сообщил, что Екатеринбург появится на купюре номиналом 5 000 рублей. Что именно будет на ней изображено, пока неизвестно. Корреспонденты "ОГ" узнали у известных уральцев, какие памятники столицы Урала должны быть на новой купюре.
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Города трудовой доблести
Несколько городов Свердловской области могут получить звание «Город трудовой доблести».