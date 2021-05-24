На службу в армию отправились уже 153 призывника из Екатеринбурга

Из Екатеринбурга на областной сборный пункт, расположенный на станции Егоршино, прибыли уже 153 призывника. Фото: Павел Ворожцов.

Из Екатеринбурга на областной сборный пункт, расположенный на станции Егоршино, прибыли уже 153 призывника. Все мероприятия по отбору молодых людей проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, профильные специалисты в районных призывных комиссиях определяют степень годности юношей по медицинским показателям и проверяют у них наличие прав на отсрочку. В случае выявления проблем со здоровьем молодые люди направляются на дополнительное обследование в медучреждения.

В период весеннего призыва, с апреля по июль 2021 года, на военную службу призовут более 134 тыс. россиян. В их число входят около 4 тыс. свердловчан.