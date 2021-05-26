Президент РФ заявил о завершении испытаний ЗРК С-500 «Прометей»

Владимир Путин провёл совещание с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин заявил об успешном завершении испытаний зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 «Прометей». На очереди поставки этой системы противовоздушной обороны в российские войска.

О завершении испытаний самого современного комплекса Владимир Путин заявил на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщили в пресс-службе Кремля.

«В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются», - сказал он.

Президент РФ также отметил, что «в армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники, серьёзно укрепился потенциал ядерной триады, расширены боевые возможности Военно-морского флота, в том числе за счёт кораблей с крылатыми ракетами «Калибр». Кроме того, добавил глава государства, на заключительной стадии испытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система «Циркон».

Как писала «Областная газета», о начале производства в России новейшего комплекса С-500 «Прометей» стало известно в июле 2019 года.