Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём пограничника

С 2003 года ответственность за охрану государственных рубежей несёт Пограничная служба ФСБ РФ. Фото: Станислав Савин

28 мая отмечается День пограничника. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником.

Глава региона отметил, что пограничники продолжают лучшие традиции службы, вносят вклад в борьбу с международным терроризмом, организованной преступностью, пресекают контрабанду товаров, нелегальную миграцию. В 2021 году году главный пограничный пост Свердловской области – КПП "Екатеринбург" в аэропорту Кольцово – отметил 25 лет со дня образования.

"Уральские пограничники добросовестно выполняют свой служебный долг, способствуют укреплению социальной стабильности и повышению инвестиционной привлекательности региона. Уважаемые пограничники и ветераны службы! Благодарю вас за доблестную службу, ответственность, патриотизм и надёжную защиту уральцев! Желаю крепкого здоровья, счастья, мира, добра, благополучия и новых успехов в службе на благо региона и России!", - говорится в поздравлении губернатора, опубликованном в свежем номере "Областной газеты".

Уральских пограничников поздравила также председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она напомнила, что с 2003 года ответственность за охрану государственных рубежей несёт Пограничная служба ФСБ РФ.

"Служба на границе и сегодня проходит в непростых условиях. Международная обстановка по-прежнему требует особой бдительности и подготовки. Ответственно подходят к исполнению своих служебных обязанностей сотрудники контрольно-пропускного пункта "Екатеринбург" в аэропорту Кольцово – главного пограничного поста Свердловской области. Они обеспечивают общественную и экономическую безопасность, способствуют сохранению культурного наследия, пресекают любые попытки незаконного пересечения государственной границы", - говорится в поздравлении Людмилы Бабушкиной.

Она также поблагодарила ветеранов пограничной службы.