В Екатеринбурге выбрали объект, который появится на марке «Город трудовой доблести»

В Екатеринбурга ежегодно возлагают цветы к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге выбрали изображение для памятной марки, посвящённой получению почётного звания "Город трудовой доблести". В течение недели жители уральской столицы голосовали за один из девяти предложенных вариантов. Свои голоса отдали более 1 500 человек.

Больше всего голосов – 61,5% – было отдано памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. В топ-5 также вошли мемориал детям войны и труженикам тыла (16,5% голосов), памятник "Седой Урал" (8,7%), памятник маршалу Жукову (6,3 %) и памятник "С чего начинается Родина" (2,4%).

Остальные четыре места заняли мемориал рабочим Верх-Исетского завода, погибшим на фронте и тем, кто ковал победу в тылу (2,2%), памятник студентам, преподавателям и сотрудникам Уральского политехнического института, погибшим в боях (1,4%), памятники разведчикам-мотоциклистам (0,7%) и воинам-спортсменам (0,3%) соответственно.

Напомним, что Екатеринбург и Нижний Тагил получили почётные звания "Город трудовой доблести" в прошлом году, а в этом году такого статуса был удостоен Каменск-Уральский.

Добавим, ранее ЦБ РФ сообщил, что столица Урала появится на купюре номиналом 5 000 рублей. Что именно будет на ней изображено, пока неизвестно. Корреспонденты "ОГ" узнали у известных уральцев, какие памятники столицы Урала должны быть на новой купюре.