Министр обороны Сергей Шойгу поручил модернизировать военкоматы за год

На фото один из корпусов военкомата Кировского района в Екатеринбурге. Фото: Александр Исаков

В ходе рабочей поездки в Тверскую область министр обороны Сергей Шойгу объявил о запуске модернизации военкоматов. Это пройдёт по всей России.

Министр подчеркнул, что военкомат должен выглядеть так, чтобы в него хотелось прийти не по принуждению или по повестке, а по желанию.

"Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы. Военкоматы в армии - это как гардероб в театре. Надеюсь, вам года хватит на реализацию, а не на разработку проекта?" - цитирует Сергея Шойгу ТАСС.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заверил министра, что они уложатся в более короткие сроки.

Добавим, что в Свердловской области насчитывается 31 военкомат.