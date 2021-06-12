"Бессмертный полк" в этом году в традиционном формате снова не состоится

В Свердловской области координаторы пока официально не заявляли об отмене "Бессмертного полка" 24 июня. Фото: Владимир Мартьянов

Организаторы акции "Бессмертный полк" решили отменить шествие в 2021 году. Причиной снова стал коронавирус.

Напомним, что в прошлом году акция в традиционном очном формате также не состоялась. В этом году её планировали перенести с 9 мая на 24 июня. Сегодня стало известно, что шествие россиян с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, не состоится.

"Ограничения по-прежнему присутствуют, к сожалению. Мы сейчас наблюдаем, что и пик заболеваемости немного растет. Поэтому, конечно, мы не сможем выполнить требования Роспотребнадзора во время шествия. Поэтому в этом году тоже мы не будем проводить", - сообщила ТАСС сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева. Она предположила, что в традиционном формате шествие пройдёт не раньше 2022 года.

Отметим, что в Свердловской области координаторы пока официально не заявляли об отмене "Бессмертного полка" 24 июня. При этом ещё апреле в Екатеринбурге сообщили о другой проблеме - ул. Толмачёва, на которой обычно собираются участники, слишком узкая для тысяч участников. Вопрос должны были решить в течение 1,5 месяцев, однако официального решения объявлено не было.

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